Alessandro De Tullio tuvo su revancha, ganó en Barber y logró su primera victoria en el Indy NXT

Después de un arranque frustrante en el fin de semana, Alessandro De Tullio reaccionó con una actuación impecable y se quedó con su primera victoria en la Indy NXT en Barber, en una carrera que lo tuvo como gran protagonista de principio a fin.
El argentino Alessandro De Tullio dominó de punta a punta y se sacó la bronca tras lo que había pasado el sábado. Repasá lo sucedido en el exigente Indy NXT.
Después de un arranque frustrante en el fin de semana, Alessandro De Tullio reaccionó con una actuación impecable y se quedó con su primera victoria en la Indy NXT en Barber, en una carrera que lo tuvo como gran protagonista de principio a fin.
El argentino había quedado con sabor amargo tras lo ocurrido en la jornada anterior, pero este domingo no dejó dudas.
Largó desde la pole y lideró las 30 vueltas sin errores, sosteniendo la presión constante de sus rivales en una competencia muy exigente.
La definición fue al límite: De Tullio se impuso por apenas 0.3635 segundos sobre Max Taylor, que lo exigió hasta el último giro.
Detrás, Nikita Johnson completó el podio, en una carrera que se mantuvo tensa hasta la bandera a cuadros.
La victoria no solo significó la primera en la categoría para el argentino, sino también el regreso al triunfo del equipo AJ Foyt Racing en Indy NXT después de más de dos décadas.
“A la tercera va la vencida”, resumió De Tullio, reflejando lo que fue un fin de semana de aprendizaje, reacción y desahogo.
Alessandro De Tullio.
Lideró de punta a punta y ganó por una mínima diferencia.
Por 0.3635 segundos.
Su primera victoria en la categoría y un desahogo tras la frustración previa.