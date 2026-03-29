29 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Alessandro De Tullio

Alessandro De Tullio tuvo su revancha, ganó en Barber y logró su primera victoria en el Indy NXT

El argentino Alessandro De Tullio dominó de punta a punta y se sacó la bronca tras lo que había pasado el sábado. Repasá lo sucedido en el exigente Indy NXT.

El joven piloto argentino Alessandro De Tulliono falló y selló una victoria que venía buscando.&nbsp; &nbsp;

El joven piloto argentino Alessandro De Tulliono falló y selló una victoria que venía buscando. 

 

Por Sitio Andino Deportes

Después de un arranque frustrante en el fin de semana, Alessandro De Tullio reaccionó con una actuación impecable y se quedó con su primera victoria en la Indy NXT en Barber, en una carrera que lo tuvo como gran protagonista de principio a fin.

De la bronca del sábado a una victoria perfecta de Alessandro De Tullio

El argentino había quedado con sabor amargo tras lo ocurrido en la jornada anterior, pero este domingo no dejó dudas.

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El campeón Agustín Canapino reaccionó a tiempo y dio un golpe fuerte en el campeonato.

Canapino resurgió en una carrera caótica y se llevó todo en el TC

Largó desde la pole y lideró las 30 vueltas sin errores, sosteniendo la presión constante de sus rivales en una competencia muy exigente.

Un final apretado y sin margen de error

La definición fue al límite: De Tullio se impuso por apenas 0.3635 segundos sobre Max Taylor, que lo exigió hasta el último giro.

Detrás, Nikita Johnson completó el podio, en una carrera que se mantuvo tensa hasta la bandera a cuadros.

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Un triunfo que vale doble

La victoria no solo significó la primera en la categoría para el argentino, sino también el regreso al triunfo del equipo AJ Foyt Racing en Indy NXT después de más de dos décadas.

A la tercera va la vencida”, resumió De Tullio, reflejando lo que fue un fin de semana de aprendizaje, reacción y desahogo.

Preguntas clave

Quién ganó en Indy NXT en Barber

Alessandro De Tullio.

Cómo fue su carrera

Lideró de punta a punta y ganó por una mínima diferencia.

Por cuánto ganó

Por 0.3635 segundos.

Qué significa el triunfo

Su primera victoria en la categoría y un desahogo tras la frustración previa.

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