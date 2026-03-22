Nicolás Varrone hizo podio en Sebring y se mete en la pelea del IMSA 2026 con Corvette

Nicolás Varrone, Milner y Catsburg festejan el podio tras una exigente carrera en Sebring.

El argentino Nicolás Varrone consiguió un podio clave en las 1000 Millas de Sebring , al terminar tercero en la clase GTD PRO del IMSA 2026 . En un circuito histórico de Florida, el piloto volvió a mostrar nivel internacional y se mantiene competitivo en una temporada exigente.

Varrone compartió el Chevrolet Corvette Z06 GT3.R del equipo Pratt Miller Motorsports junto a Tommy Milner y Nicky Catsburg , en una carrera que volvió a confirmar su crecimiento dentro del automovilismo mundial. El argentino no formó parte de la clasificación —donde manejó Milner—, pero tuvo un rol determinante durante la carrera , aportando ritmo y consistencia en distintos stints.

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El Corvette #4 largó desde la octava posición y debió sobreponerse a una sanción de drive through tras un incidente con un BMW M4 GT3 , lo que complicó la estrategia del equipo. Sin embargo, la reacción fue inmediata. Con una gran recuperación colectiva , el equipo volvió a meterse en la pelea.

En el tramo final, con Catsburg al volante , el Corvette logró sostener el ritmo y cerrar una carrera muy sólida para asegurar el tercer puesto en Sebring .

El resultado cobra aún más valor por la exigencia del circuito, uno de los más duros del calendario del IMSA, donde el desgaste físico y mecánico suele marcar diferencias.

Quién ganó en Sebring y qué significa el resultado para Varrone

La victoria en la clase GTD PRO fue para el Porsche 911 GT3 del Manthey Racing, mientras que el segundo lugar también quedó en manos de la marca alemana.

Para Varrone, el podio representa un impulso clave en su temporada 2026, donde combina el IMSA con la Fórmula 2, manteniéndose activo pese a los parates del calendario europeo. El argentino sigue sumando experiencia, resultados y presencia en la elite del automovilismo internacional.

Preguntas y respuestas clave sobre Nicolás Varrone en Sebring

Qué logró Nicolás Varrone en Sebring 2026

Nicolás Varrone terminó tercero en las 12 Horas de Sebring 2026, dentro de la clase GTD PRO del IMSA.

Con qué auto y equipo corrió Varrone

Varrone compitió con Pratt Miller Motorsports a bordo de un Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.

Por qué es importante el podio de Varrone en Sebring

El podio de Varrone en Sebring es clave porque lo mantiene competitivo en el IMSA 2026 en una de las carreras más exigentes del mundo.

Quién ganó la carrera en Sebring

El ganador en la clase GTD PRO fue el Porsche 911 GT3 del equipo Manthey Racing.