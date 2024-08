A Marcelo Gallardo le llegó una flor de crítica en este buen momento de River

Benzema fue cauteloso en sus declaraciones, pero dejó entrever que la falta de enfoque en el fútbol fue uno de los principales problemas durante la gestión de Gallardo: "No me gusta hablar de la temporada pasada, pero es cierto que hubo muchos problemas. No estuvimos lo suficientemente centrados en el fútbol", comentó el delantero, destacando que estos errores han sido parte de la reflexión del equipo en la pretemporada para no repetirlos.