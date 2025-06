Un techo más digno: Alvear renovó 22 viviendas en un barrio clave

WhatsApp Image 2025-06-26 at 15.09.28.jpeg La Municipalidad de General Alvear mejoró las viviendas del barrio El Parque gracias al "Plan Techo"

"Los vecinos no podían salir, no podían ir a trabajar cuando llovía, no podían llevar a sus hijos a la escuela: hoy eso ya no ocurre", aseguró Aguas.