"Voté mal": confundió el sistema de sufragio argentino con Gran Hermano

Con un tono de angustia, la usuaria @laperrite, confesó haber votado por Javier Milei, expresando su descontento con el político: "No me gusta su vibe, no me gusta su energy, no me gusta el chabón y yo lo voté a él y ahora no sé qué hacer, no sé si alguien más le pasó". Más tarde, la joven consultó preocupada a sus seguidores: "¿Con quién me puedo quejar, con quién puedo hablar? Vote mal, tipo no había entendido, posta estoy muy estresada".