Vendimia 2023: la reina de Las Heras y el recuerdo de la fiesta desde su niñez

Noelia Moreno reina departamental de la vendimia Las Heras 2023 Foto: Miguel Bertoluce

“Estuve estudiando la fecha de inscripción de la vendimia departamental de Las Heras del año anterior y este año dije ´es acá, y es ahora o nunca´. Me acuerdo que se había abierto la inscripción un día lunes y justo me presenté un jueves. La gente de la mesa me decía que habían muchas chicas inscriptas y dije ´tiene que ser lo que tiene que ser´. No importa el resultado, sabía que iba a ser feliz. Esa fue la idea, me animé y acá estamos”, declaró la joven lasherina, que en su fiesta departamental representó al distrito de El Challao.