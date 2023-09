Trágico accidente vial: una mujer murió en un choque de más de 30 vehículos en la autopista

Embed #URGENTE! - AMPLIACIÓN -



Siniestro vial múltple en Au. Rosario- Córdoba, entre San Jerónimo y Carcarañá, ambas manos comprometidas.



Circular con precaución, visibilidad reducida por la densa nube de tierra producto de los fuertes vientos. pic.twitter.com/OXwTLWeuLP — Rosario3.com (@Rosariotres) September 11, 2023

La visibilidad prácticamente nula en el área afectada complicó aún más la situación, ya que los conductores no podían anticipar el peligro que se avecinaba. Ambulancias fueron rápidamente despachadas para atender a los heridos, mientras que el tránsito en la autopista fue interrumpido y se implementaron desvíos hacia la antigua ruta 9 y las localidades cercanas.

Uno de los testigos en el lugar, una joven afectada por el choque, relató: "Cuando quisimos bajar no me abría la puerta de atrás. Mi papá me agarró de la mano y tuve que pasar por delante y bajar por la puerta del conductor. No se veía nada, mucha tierra y tuvimos que ir al campo. Nadie te da explicación de nada".

Embed

Los servicios de emergencia, incluyendo Bomberos, Policía de Seguridad Vial y Gendarmería Nacional, se movilizaron para abordar la situación en este lugar devastado por la tormenta de viento y tierra. La autopista permaneció cerrada en ambas direcciones, con desvíos en el kilómetro 336 en dirección a Córdoba y Roldán, y en dirección a Rosario y Carcarañá. Pero durante la tarde del día de hoy Gendarmería informó que el tramo que va hacia Córdoba ya se encontraba liberado./Cadena 3 y Rosario 3.