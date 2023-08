Tragedia en Córdoba: nena de 12 años le sacó el auto a su papá, chocó y murió

Una triste noticia sacude a la provincia de Córdoba . Una niña de apenas 12 años murió este martes en las afueras de la Ciudad luego de chocar y volcar con el auto que le sacó a su padre. La nena viajaba con sus hermanos, todos menores que ella, que no resultaron heridos en el accidente .

El episodio tuvo lugar al Este de Córdoba Capital, en Villa Posse, en la intersección de Santa Bárbara y Calingasta, en un camino aledaño a la autopista Córdoba-Villa María. En las inmediaciones vivía la nena de 12 años, cuya identidad no trascendió. En los últimos meses había comenzado a aprender a manejar y le permitían hacer pequeños recorridos en los caminos de la zona .

Sin embargo, este martes la nena cargó a sus hermanos menores en el auto de su padre (11, 6 y 5 años) y se subió al asiento de conductor del Renault Sandero negro. La situación se dio en un momento en el que el padre de los pequeños no estaba en la casa, y según se pudo conocer, la nena no tenía el permiso de su padre para manejar sin supervisión. "Sabemos que el padre no había autorizado a sacar el vehículo", afirmó el comisario inspector Daniel Segura.