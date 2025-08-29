Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua

Aysam y la Dirección de Hidráulica suspendieron los operativos planificados para este sábado, por lo que habrá suministro normal de agua en el Gran Mendoza. El corte iba a afectar a zonas de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú.
Para este sábado estaban programadas maniobras para mejorar el servicio de agua, pero fueron postergadas. Qué sucedió y cuándo se realizarán.
Aysam y la Dirección de Hidráulica suspendieron los operativos planificados para este sábado, por lo que habrá suministro normal de agua en el Gran Mendoza. El corte iba a afectar a zonas de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú.
"Aguas Mendocinas informa que, debido a condiciones climáticas de público conocimiento, se reprograman para el próximo sábado 6 de septiembre las tareas previstas en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos, originalmente anunciadas para el sábado 30 de agosto", informaron mediante un comunicado.
En lo que respecta a la apertura del descargador de fondo en el Dique Potrerillos, a cargo de la Dirección de Hidráulica, se suspendió hasta nuevo aviso. Las medidas fueron tomadas en base a las recomendaciones de Defensa Civil por los pronósticos de precipitaciones.
Los reportes meteorológicos alertaron por fuertes precipitaciones que sucederán este fin de semana. Se debe a la segunda ciclogénesis que se registra en el país, en menos de 15 días.
Los especialistas indicaron que podrían registrarse cifras récord de precipitaciones en Mendoza para el mes de agosto. Ante las alertas, Defensa Civil recomendó circular con cuidado, proteger las viviendas y resguardar a las familias.