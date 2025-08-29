Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua

"Aguas Mendocinas informa que, debido a condiciones climáticas de público conocimiento, se reprograman para el próximo sábado 6 de septiembre las tareas previstas en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos, originalmente anunciadas para el sábado 30 de agosto", informaron mediante un comunicado.

Aguas Mendocinas informa que debido a condiciones climáticas de público conocimiento, se reprograman para el próximo sáb. 6/9 las tareas previstas en el E°P°Potrerillos, originalmente anunciadas para el sáb 30/8 — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) August 29, 2025 En lo que respecta a la apertura del descargador de fondo en el Dique Potrerillos, a cargo de la Dirección de Hidráulica, se suspendió hasta nuevo aviso. Las medidas fueron tomadas en base a las recomendaciones de Defensa Civil por los pronósticos de precipitaciones.

Por recomendación de Defensa Civil, debido a las alertas por intensas lluvias que rigen en toda la provincia, queda suspendida la maniobra de mantenimiento prevista para mañana, sábado 30 de agosto, en el descargador de fondo del dique Potrerillos. pic.twitter.com/4S7iv9Fz7L — Energía y Ambiente Mendoza (@energiayamb_mza) August 29, 2025 Fuertes lluvias durante este sábado en la provincia de Mendoza Los reportes meteorológicos alertaron por fuertes precipitaciones que sucederán este fin de semana. Se debe a la segunda ciclogénesis que se registra en el país, en menos de 15 días.

Los especialistas indicaron que podrían registrarse cifras récord de precipitaciones en Mendoza para el mes de agosto. Ante las alertas, Defensa Civil recomendó circular con cuidado, proteger las viviendas y resguardar a las familias. WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.27.13