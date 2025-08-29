Gran Mendoza

Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua

Para este sábado estaban programadas maniobras para mejorar el servicio de agua, pero fueron postergadas. Qué sucedió y cuándo se realizarán.

Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua

Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua

"Aguas Mendocinas informa que, debido a condiciones climáticas de público conocimiento, se reprograman para el próximo sábado 6 de septiembre las tareas previstas en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos, originalmente anunciadas para el sábado 30 de agosto", informaron mediante un comunicado.

Lee además
Más de 500 familias de San Carlos tendrán acceso a una nueva red de agua video
Obra esperada por años

Más de 500 familias de San Carlos tendrán acceso a una nueva red de agua
Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza
SERVICIOS

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/1961528974871535954&partner=&hide_thread=false

En lo que respecta a la apertura del descargador de fondo en el Dique Potrerillos, a cargo de la Dirección de Hidráulica, se suspendió hasta nuevo aviso. Las medidas fueron tomadas en base a las recomendaciones de Defensa Civil por los pronósticos de precipitaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/energiayamb_mza/status/1961529284537061844&partner=&hide_thread=false

Fuertes lluvias durante este sábado en la provincia de Mendoza

Los reportes meteorológicos alertaron por fuertes precipitaciones que sucederán este fin de semana. Se debe a la segunda ciclogénesis que se registra en el país, en menos de 15 días.

Los especialistas indicaron que podrían registrarse cifras récord de precipitaciones en Mendoza para el mes de agosto. Ante las alertas, Defensa Civil recomendó circular con cuidado, proteger las viviendas y resguardar a las familias.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.27.13

Temas
Seguí leyendo

Minería y litio: el salto de una empresa de Mendoza al escenario global

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

Corte de agua en Mendoza por obras de Aysam y apertura del Dique Potrerillos: las zonas afectadas

Lorenzo automotores deslumbró en Mendoza con una presentación inolvidable

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Las Más Leídas

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Lluvias históricas en Mendoza: las contundentes recomendaciones brindadas por Defensa Civil.
Alerta

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Ante la gravedad de la situación, la familia decidió abandonar la ciudad de Coquimbo video
Dejaron todo para salvarse

Una familia regresó a Mendoza por recibir tiros y amenazas en Chile

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 29 de agosto

Te Puede Interesar

Una comuna mendocina establecerá el debate obligatorio en su territorio
Elecciones

Un municipio de Mendoza también tendrá debate obligatorio de candidatos

Por Facundo La Rosa
Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua
Gran Mendoza

Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua

Por Sitio Andino Sociedad
Fuerte incendio en Luján de Cuyo: cortan una ruta provincial y evacúan a varias familias
Esta tarde

Fuerte incendio en Luján de Cuyo: cortan una ruta provincial y evacúan a varias familias

Por Luis Calizaya