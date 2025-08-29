Lorenzo automotores deslumbró en Mendoza con una presentación inolvidable

El concesionario oficial Lorenzo automotores realizó un evento único en la reconocida Bodega Chaglasian , donde se presentó la nueva Fiat Titano . La jornada combinó el lanzamiento de la pick-up con gastronomía, vino y espectáculos en vivo, logrando un encuentro que marcó la agenda social y automotriz de Mendoza.

El encuentro se transformó en mucho más que una presentación de la nueva pick-up. La fusión entre el mundo de los motores y la tradición vitivinícola cautivó a los invitados. Los asistentes pudieron recorrer la bodega, degustar vinos y vivir la experiencia Fiat de una forma totalmente distinta.

El entorno natural de la Chaglasian aportó un marco especial que acompañó a la perfección la estética y la potencia de la nueva Titano. Cada detalle estuvo pensado para sorprender, desde la puesta en escena hasta el servicio gastronómico.

La flamante Fiat Titano fue el centro de todas las miradas. Durante la jornada, los representantes de la marca destacaron sus atributos más relevantes, que consolidan el ingreso de Fiat al segmento de las camionetas medianas. La fuerza de su motor y su diseño robusto despertaron gran interés entre los asistentes.

Entre sus características más destacadas se mencionaron:

Motor diésel 2.2 L Multijet II con 200 CV.

Capacidades de carga superiores a la tonelada.

Versiones 4x2 y 4x4 con tecnologías de asistencia.

Sistemas avanzados de seguridad y confort.

Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer la camioneta de cerca y conversar con especialistas de la marca, quienes respondieron dudas y brindaron detalles técnicos.

Un evento social al estilo mendocino

Además de la presentación automotriz, la propuesta incluyó shows musicales en vivo y una experiencia gastronómica con comidas regionales. La integración de cultura, entretenimiento y automotores fue clave para que la jornada se viviera como un verdadero festival.

El equipo de Lorenzo automotores estuvo presente en todo momento para guiar la experiencia. Sin dudas, el lanzamiento de la Fiat Titano en Mendoza quedará en la memoria como uno de los eventos más destacados de la temporada.