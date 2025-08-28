Obra esperada por años

Más de 500 familias de San Carlos tendrán acceso a una nueva red de agua

La nueva red de agua no solo beneficiará al loteo de fraccionamiento, sino que será clave para la villa cabecera de San Carlos, con apoyo clave del municipio y AYSAM.

Por Sitio Andino Departamentales

El municipio de San Carlos celebra la inauguración de una nueva obra hídrica en el loteo Moreno, una zona de fraccionamiento ubicada en la Villa Cabecera, esperada por los vecinos durante varios años. Gracias a la intervención del municipio y de AYSAM, más de 500 familias tendrán acceso al agua tras una larga lucha vecinal.

Obras importantes en San Carlos: cómo se instalará la nueva red de agua

El loteo Moreno cuenta con 500 lotes y se conformó a través de siete cooperativas, siendo uno de los más grandes de la cabecera. Fernando Miranda, Secretario de Obras del municipio y responsable de los trabajos, explicó: “Es un emprendimiento privado-social. Algunas cooperativas ya tenían su red interna, todo aprobado por AYSAM, mientras que otras aún no. Para que AYSAM pueda proveer agua, todas las cooperativas deben contar con su red interna”.

Con el alquiler de máquinas provistas por la municipalidad y el trabajo coordinado con AYSAM, la obra se ejecutará en varias etapas: “Primero se completará toda la red interna y después se instalará la bomba”, detalló Miranda.

Además de beneficiar al loteo Moreno, la nueva red de agua impactará positivamente en la Villa Cabecera. “Es un pozo con capacidad para entre 1.000 y 1.200 conexiones, y en el loteo tenemos 500. Será beneficioso para toda la zona, especialmente de cara al verano”, aseguró Miranda.

Mirá la entrevista completa:

