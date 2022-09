Suspenden clases en una escuela de Luján por una intoxicación masiva

"No nos han dicho qué virus, dicen que es una gastroenteritis. El turno tarde iba a tener clases porque les habían enviado dispensers de agua. Los chicos vienen enfermos desde la semana pasada y, esta semana, se enfermó una mayor cantidad de chicos. No hay respuestas desde la Dirección, y pidieron que los chicos fueran con una botellita de agua", indicó una madre a FM 90.1 Radio Andina.

Mariela, otra madre de estudiantes de la institución comentó, asimismo, que el colegio no ha dado información sobre lo que ocurrió. "No nos dejan entrar a los padres. Mi hijo me dice que no se puede ir a los baños del olor que hay. Las medidas se empezaron a tomar ayer recién. Hay más de 260 alumnos afectados por lo que hemos calculado. Un curso tiene 27 niños enfermos", relató.

La DGE, en tanto, emitió un comunicado sobre el tema. "Ante una cantidad de estudiantes con síntomas de descompostura, desde la Delegación Regional Centro se está trabajando junto a la supervisión, los directivos de la escuela y, en conjunto con la Municipalidad de Luján, se decidió realizar una desinfección total dentro del edificio escolar", señalaron.

"Además Aguas Luján realizará un análisis del agua tanto de la que entra cómo la que ya está almacena en los tanques de la escuela. Desde el gobierno escolar se enviaron bidones con agua para ser utilizada hasta que se tengan los resultados de los análisis que se realizarán a los tanques y las cisternas", expresaron en el texto.