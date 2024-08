Semana de la Lactancia Materna: los prejuicios y dificultades detrás de amamantar

El testimonio de madres mendocinas sobre la lactancia materna

Liliana es madre de dos, reside en Las Heras, y confesó que, en ambas ocasiones, le habría encantado darles de amamantar “hasta el año o hasta que ellos quisieran”. Sin embargo, atravesó dificultades en este proceso.

Según contó, su primer bebé estuvo internado porque tuvo un nacimiento prematuro. Asimismo, debió permanecer con controles por presentar bajo peso. “Con Mauro tuve la experiencia de haberle dado poco tiempo porque estuvo internado. Después se me cortó la leche y le daba poco. Creo que le dí entre 4 o 5 meses porque se quedaba con hambre”, recordó.

Con su segundo bebé, esta vez una nena, vivió una experiencia diferente. “Al principio sí le daba bien pero ella era muy glotona y quería a cada rato. Como se me lastimó el pecho, me daba miedo darle pero me recomendaron comprar pezoneras para amamantar y ahí me fue más fácil”, explicó.

Los primeros pasos de Liliana con sus hijos se posicionaron en una vereda opuesta a los procesos de lactancia idealizados que se pueden encontrar en películas, enciclopedias o libros sobre la maternidad, pero esto no interfirió en el lazo que forjó con ambos.

“En general, a mí me gustó la lactancia porque es lindo el contacto que tenés con tus hijos. Además, yo trabajaba, entonces cuando llegaba me gustaba darles de mamar”, confesó.

Asimismo, explicó que “tuvo suerte” al momento de comenzar a amamantar porque las enfermeras la acompañaron y le enseñaron sobre este proceso.

“Cuando mi primer hijo estuvo en terapia hacían que me sacara leche. Me salían dos gotitas y ellas se las daban por sonda. Yo lloraba y decía: “Con eso no se iba a llenar”, pero las enfermeras me explicaron que esas dos gotitas eran importantísimas para su alimentación”, concluyó.

En este sentido, durante los conversatorios realizados entre 2020 y 2021 titulados “La lactancia ¿es solo materna?” e impulsados por los ministerios de Salud, Cultura y de Mujeres, Géneros y Diversidad, se destaca “que la lactancia, las vacunas y el agua potable, son estrategias que tienen un gran impacto en la salud pública, lo que hace que sea indispensable su jerarquización, promoción y favorecimiento”.

Tanto desde el ambiente laboral, familiar y colectivo, la lactancia debe ser respetada y reconocida como un derecho. Sin embargo, los prejuicios, las desigualdades o la falta de información obstaculizan el ejercicio de este derecho.

La falta de información en torno a la lactancia materna

Monserrat es enfermera y madre de Emilia, su única hija. Tras su paso por diferentes hospitales y clínicas de salud, precisó que muchas mujeres desconocen cómo dar de amamantar y, en algunos nosocomios no se les enseña. Especialmente en el caso de madres primerizas.

“A mí tampoco me enseñaron cuando tuve a mi hija. Hice todo lo que sabía por un curso de preparto que realicé o por información que busqué por mi cuenta. En mi caso, al principio la bebé no agarraba el pecho de ninguna manera y lo único que me decían en la clínica en la que di a luz era que probara con la jeringa. Pero no te enseñan”, explicó.

Y agregó: “En algunos hospitales públicos hay puericultoras, es decir, enfermeras que se han formado en la lactancia materna y se encargan de acompañar a las madres y orientarlas en este proceso. Yo aprendí durante mi experiencia trabajando y como mamá”.

La lactancia, el derecho a elegir y los prejuicios detrás de cómo ejercerla

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna es la “forma óptima de alimentar a los bebés, ya que proporciona los nutrientes que necesitan de forma equilibrada, al tiempo que protege frente a la morbilidad y la mortalidad debido a enfermedades infecciosas”. Asimismo, informan que ayuda a mejorar la salud de las personas lactantes al reducir el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Por esta razón, la lactancia es altamente promovida y recomendada tanto desde el sector sanitario como desde organismos de Salud y gubernamentales. Pero lo cierto es que no todas las madres tienen la posibilidad de darles leche humana a sus bebés y, por ello, han sido víctimas de diferentes prejuicios, críticas e, incluso, se han sentido culpables de adoptar el método de lactancia mixta.

Monserrat recordó el caso de una de sus amigas, quien tuvo a su bebé internado en neonatología por varios meses. “Ella tenía el alta pero el bebé no. Como el niño se tiene que adaptar al pecho, no la querían dejar irse del hospital hasta que el bebé no tomara únicamente leche materna. No querían que ella hiciera lactancia mixta con la fórmula”, contó.

“Ella tenía otro niño en la casa y había estado alrededor de dos meses en Neonatología. Le pareció muy autoritario. La lactancia la debe elegir la madre o en todo caso los padres en conjunto. Si quieren darle solo leche materna o hacer lactancia mixta debería ser una decisión de ellos. Obviamente desde los efectores de salud se debe promover la lactancia materna, pero después es la elección de cada mamá”, completó.

En este sentido, la trabajadora de la salud remarcó que siempre se recomienda la leche materna por ser natural y por los aportes que le da al bebé para inmunizar y protegerlo. “La fórmula también tiene algunas de estas características, pero siempre le va a faltar algo. Por eso siempre se prefiere la leche materna”, explicó.

Respecto de su proceso de lactancia, manifestó que atravesó un período complicado. “Los primeros 10 meses fueron difíciles. Siempre fue lactancia con dolor, nunca fue placentero, pero mi idea siempre fue amamantar y le seguí dando”. Asimismo, expresó que a causa del malestar optaba por la lactancia mixta y le daba fórmula a Emilia con base en las medidas que su pediatra o especialistas en neonatología le habían recomendado.

Por otro lado, reconoció que, en la sociedad, los prejuicios sobre la lactancia están volcados “hacia las madres”. “Se piensa que hay un riesgo de que muchas mujeres evitarán amamantar si este proceso les es doloroso”, comenzó.

“De parte de mi pareja recibí mucho apoyo, fue muy compañero. Con respecto al entorno familiar, cuando yo daba de amamantar me recomendaban hacerlo de esta manera, de esta otra… como me dolía mucho yo salía a buscar lugares tranquilos para estar sola".

"Aparte del dolor, no quería escuchar o estar con gente alrededor que me provocara más estrés”, reconoció Monserrat.

Este año, el propósito de la Semana Mundial de la Lactancia es no solo fomentar y promover la lactancia materna, sino también que personas y organizaciones se comprometan a realizar acciones a favor de los grupos vulnerables, para reducir desigualdades.

Mujeres con bajos ingresos, poca accesibilidad a productos de higiene, atención sanitaria, que son sostén de familia o que no tienen acceso a información enfrentan complicaciones durante su proceso de lactancia que pueden derivar en el abandono de esta. Por ello, se remarca que amamantar es una práctica biológica, cultural y que interpela a la sociedad en su conjunto.

