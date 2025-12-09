9 de diciembre de 2025
Seguros y riesgo de trabajo: la deuda pendiente que profundiza los conflictos judiciales

El sistema de riesgo de trabajo enfrenta una crisis estructural por una ley sin implementar y miles de juicios que podrían recaer sobre las empresas.

Seguros y empresas: el impacto directo de un vacío legal que persiste.

 Por Celeste Funes

El debate en torno a la reforma laboral abrió una serie de interrogantes sobre los efectos que estas modificaciones pueden tener sobre las obras sociales y, particularmente, sobre el sistema de riesgo de trabajo. En un contexto de preocupación creciente, Edgardo Juchniuk, productor asesor de seguros, analizó el trasfondo de una crisis que combina precarización, leyes sin aplicar, miles de juicios y aseguradoras en problemas.

¿Cómo afecta la reforma laboral al sistema de riesgo de trabajo?

Edgardo Juchniuk (EJ): Tenemos un problema que no solo afecta a las obras sociales, sino también al sistema de riesgo del trabajo. Esto se debe a que, con la precarización laboral, no habrá aportes. Cuando se toman medidas que parecen salvadoras, el bote puede tener varios agujeros y nos vamos a terminar hundiendo.

¿Cuál es la situación con el sistema de riesgos del trabajo y las ART?

EJ: Tenemos un problema: en el año 2017 hubo una modificación en la ley de riesgo de trabajo, donde en las jurisdicciones de todo el país se debían generar comisiones médicas forenses para determinar los grados de incapacidad acorde con la normativa. Solamente 11 provincias adhirieron a esta ley, Mendoza entre ellas. Sin embargo, esto no se ha aplicado.

¿Qué consecuencias trae que esa ley no se haya puesto en funcionamiento?

EJ: Esto desemboca en que, cuando hay un juicio laboral y un perito determina la incapacidad, se produce un conflicto de intereses, porque cobra sus honorarios en base a lo que ha dictaminado. Esto es lo que quería evitar la modificación del 2017. Mientras más alto vaya a dictaminar, más va a cobrar. Eso ha llevado a que hoy el sistema tenga más de 135.000 juicios, cosa que es inviable tal cual está.

En este marco, el primer perjudicado va a ser el empresario, que es el asegurado que termina pagando los juicios.

¿Las cámaras empresarias deberían actuar?

EJ: Deberían preocuparse por esa situación y actuar en consecuencia, porque cuando se toman medidas, siempre hay consecuencias y en este caso no suelen ser buenas.

¿En qué estado está el tema a nivel legislativo?

EJ: Los debates ya se han dado, pero falta poner en ejecución lo que ya está legislado, aprobado con ley y demás. Mendoza se adhirió, pero no lo ha puesto en funcionamiento.

Escuchá la nota completa:

