¿Quién es Verónica Macías, la expareja de Cacho Garay? 

¿Quién es Verónica "Bamby" Macías?

La mujer oriunda de la provincia de Córdoba es una cantante lírica quien conoció al humorista durante el año 2010 cuando ella tenía apenas 19 años, pese a la diferencia de edad, ambos mantuvieron el contacto hasta formalizar su relación en 2014. La pareja estuvo 13 años juntos y se casaron hace sólo 8 meses.

"Nos conocimos hace cuatro años. Ella ama la música y andaba cerca de los escenarios viendo a los artistas. Andaba con su guitarrita, buscando que alguien la escuche. Cuando la vi, me pareció ver a un ángel, me inspiró algo muy tierno. Bamby soñaba con que alguien la escuchara y me rompió el corazón. Un día me vino a ver al teatro, nos hicimos amigos y después la amistad fue in crescendo. Impensadamente, surgió una relación. Al principio ella me mintió con la edad. Me dijo que tenía 21, pero era más chica. No nos molesta ni nos afecta la diferencia de edad porque la madurez no pasa por el almanaque", relataba Cacho a la revista Pronto hace algunos años.