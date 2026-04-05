¿Qué tienen que ver los huevos, el chocolate y el conejo con la Pascua?

¿Qué tiene que ver los huevos, el chocolate y el conejo con la Pascua?

Por Analía Martín







La Pascua es la festividad más importante del calendario cristiano, ya que celebra la resurrección de Jesús. Sin embargo, los símbolos que hoy inundan las góndolas, como los huevos de chocolate y los conejos, esconden una historia fascinante que va mucho más allá de lo religioso, uniendo tradiciones de la antigua Europa con el ingenio de los maestros chocolateros.

¿Qué tiene que ver el huevo con la Semana Santa? Durante la Edad Media, la Iglesia imponía una abstinencia estricta durante la Cuaresma que incluía no solo la carne, sino también los lácteos y los huevos. Como las gallinas seguían poniendo, los campesinos bañaban los huevos en cera líquida para sellar sus poros y conservarlos frescos durante las seis semanas de ayuno.

Para diferenciar los huevos acumulados de los frescos, comenzaron a teñirlos con tintes naturales, como cáscara de cebolla para el ocre o remolacha para el rojo. Al llegar el Domingo de Resurrección, estos huevos decorados se regalaban y consumían como símbolo de festejo. Siglos después, en el XIX, los chocolateros franceses y alemanes perfeccionaron la técnica de vaciar las cáscaras para rellenarlas con chocolate, y en Rusia, el zar Alejandro III llevó la tradición al extremo del lujo encargando los famosos "Huevos de Fabergé" hechos de oro y joyas.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Curiosidades | ¿Qué hace un conejo repartiendo huevos en Pascua? No tiene ningún sentido… ¿o sí? La Semana Santa celebra la resurrección de Jesús, es decir, el triunfo de la vida sobre la muerte. Por eso, el huevo se vuelve protagonista: desde la antigüedad simboliza vida, nacimiento y renovación. En la Edad Media, durante la Cuaresma no se podían comer huevos. Se acumulaban… y el domingo de Pascua se regalaban y comían como símbolo de celebración. Siglos después, chocolateros franceses y alemanes empezaron a vaciarlos y rellenarlos con chocolate. Así nació la versión que conocemos hoy. ¿Y el conejo? Viene de tradiciones germánicas: se asocia a la fertilidad por su alta reproducción. En el siglo XVII aparece el “conejo de Pascua”, que traía huevos a los niños… una especie de Papá Noel de abril. @giulianapierucci ¿Vos conocías esta historia? #Pascua #SemanaSanta #Tradiciones #Historia #Curiosidades" View this post on Instagram La leyenda de Ostara y el conejo La figura del conejo tiene un origen puramente germánico y está ligada a la diosa Ostara (o Eostre), de quien deriva la palabra "Easter" en inglés. Según la mitología, esta diosa de la primavera transformó a un ave herida en un conejo para salvarle la vida; el animal conservó su capacidad de poner huevos, los cuales decoraba y entregaba a la diosa en agradecimiento.

Debido a su alta tasa de reproducción, el conejo se consolidó como el símbolo máximo de la fertilidad y la vida que renace tras el invierno. En el siglo XVII, los inmigrantes alemanes llevaron esta leyenda a América bajo el nombre de "Oschter Haws", donde los niños armaban nidos con sus gorros en los jardines esperando que el conejo les dejara huevos de colores si se portaban bien. conejo de pascua El conejo de pascua tuvo su origen en Alemania, luego se trasladó a Latinoamérica y hoy se encuentra conejos de chocolate en las góndolas de los supermercados Hoy, la globalización de las culturas, hizo que estas leyendas se transformaran hasta llegar a las mesas mendocinas con la alegría de compartir un buen huevo de chocolate en Semana Santa. Ya sea por fe o simplemente para mantener viva una costumbre familiar, la Pascua sigue siendo el momento ideal para celebrar la vida que renace y disfrutar de una tradición que disfrutan grandes y chicos.