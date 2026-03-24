24 de marzo de 2026
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Chocolate

Crisis del chocolate: advierten que la producción de huevos de Pascua cayó hasta un 15%

Un referente del sector a nivel nacional contó cuál es la situación en la previa de Semana Santa. Qué está sucediendo con la producción de cacao.

Crisis del chocolate: advierten que la producción de huevos de Pascua cayó hasta un 15%Cómo estuvo la venta de huevos de pascua este año.&nbsp;
Crisis del chocolate: advierten que la producción de huevos de Pascua cayó hasta un 15%Cómo estuvo la venta de huevos de pascua este año. 
Por Sitio Andino Economía

El presidente de la empresa Chocolate Colonial, Fernando Ferraz, señaló que “esta Pascua pasa sin pena ni gloria” para el sector debido a la baja del consumo que obligó a recortes en los planes de producción.

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En referencia al sector en general –que incluye productos de repostería, confituras de alta calidad, chocolate para alfajores, hasta chocolate premium para heladerías– el descenso es del orden de 10%.

“La baja del consumo se observa en todos los sectores y se hace más sensible en un sector que no es de primera necesidad como el chocolate”, describió.

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La producción del cacao vive momentos complicados a nivel mundial.

La producción del cacao vive momentos complicados a nivel mundial.

Crisis en la producción de productos con chocolate

El empresario participa de distintos grupos de industriales del sector, desde donde surge esta visión acerca de las actuales condiciones del mercado. Asimismo, observó que en los últimos años, y en particular desde la pandemia, ante los altos costos del chocolate, muchas personas se lanzaron a realizar huevos de pascua caseros a muy bajo costo.

No obstante, pese a este escenario Ferraz aseguró que con un manejo prudente de la compañía logra mantener la fábrica en las mismas condiciones sin tener que achicar personal.

El presidente de Colonial admitió que el precio de los productos que tienen como base el cacao “están ridículamente altos” producto de una coyuntura internacional adversa. La Argentina importa casi la totalidad del cacao que consume y la dependencia del precio internacional es plena.

Ferraz explicó que factores climáticos complicaron la producción de cacao en los principales países productores en los últimos años. Esto provocó que la tonelada de cacao llegara a tocar los $12.000 dólares cuando el valor histórico oscilaba entre los $3.000 y $3.500 dólares.

“Esto hace que muchos industriales estén comprados a precios muy altos y por eso hay una resistencia a la baja de precios”, explicó Ferraz.

Con información de Agencia Noticias Argentinas.

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