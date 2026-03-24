Pascuas 2026: ¿Cuánto salen los huevos artesanales de chocolate en Mendoza?

El domingo de Pascuas el postre infaltable es el huevo de chocolate. En Mendoza hay una gran oferta de productos artesanales para deleitarse. Sitio Andino recorrió las principales chocolaterías de la capital para conocer las opciones y los precios.

En una esquina de la avenida Las Heras , una chocolatería ofrece huevos de pascuas rellenos con pasas de uva bañadas con chocolate, el de 130 gramos tiene un valor de $13.000, mientras que las versiones de 22 gramos sale $2.200, y la de 90 gramos, $11.000.

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En otra tienda dedicada a los productos de chocolate, el huevo de 180 gramos con pistachos caramelizados vale $23.000, mientras que la versión belga, de 80% cacao, sale $21.000. A su vez, cuentan con una opción de un kilo y doscientos gramos, tamaño familiar, que se vende por $120.000.

En las chocolaterías de Mendoza ofrecen una gran variedad de opciones artesanales y precios.

Por último, en otra chocolatería de la capital mendocina, los huevos, rellenos con bombones, de 250 gramos tiene un valor de $27.500, pero si se busca una propuesta más económica, los de 150 gramos salen $18.500. En caso de requerir una versión pequeña e individual, los de 80 gramos, se pueden adquirir por $8.000.

huevos de pascua chocolate La mayoría de las propuestas traen bombones, pasas de uva o frutas secas. Sitio Andino

Otras opciones para Pascuas

Además, comentaron que muchas familias optan por tabletas de chocolate, en vez del clásico huevo. "Por lo general, se llevan la de chocolate semiamargo o en rama, porque buscan algo más sano". En este caso, la tableta de 90 gramos, sale $6.000 y la caja de 110 gramos de chocolate en rama, $11.000.

Otra opción son los clásicos conejitos, que se pueden adquirir por $10.000, o si se busca una alternativa más romántica, algunas chocolaterías tienen corazones de chocolate, por $12.000.

chocolate pascuas El clásico conejito de chocolate y otras alternativas novedosas, son una opción para estas Pascuas. Sitio Andino

La mayorías de las chocolaterías ofrecen opciones sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno), para aquellos que tengan celiaquía. A su vez, en las tiendas reciben todos los medios de pago, y algunas realizan descuentos por compras en cantidad.