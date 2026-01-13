13 de enero de 2026
Por qué hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

Cada 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Conocé más detalles de esta efeméride.

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha destinada a visibilizar esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y a generar conciencia sobre la importancia de su prevención, detección y tratamiento.

13 de enero: origen y significado del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental frecuente, caracterizado por un estado de ánimo bajo o la pérdida de interés y placer en actividades cotidianas durante períodos prolongados.

Se estima que esta enfermedad afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, por lo que su detección y tratamiento tempranos resultan fundamentales.

El Día Mundial de la Lucha contra la Depresión fue establecido para visibilizar esta problemática y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de abordarla de manera adecuada.

Actualmente, se reconocen distintos tipos de depresión, entre ellos:

  • Trastorno depresivo grave o mayor
  • Trastorno depresivo persistente
  • Depresión postparto
  • Trastorno afectivo estacional
  • Depresión psicótica
  • Trastorno bipolar o enfermedad maniaco-depresiva

Los especialistas recomiendan combinar atención médica profesional con apoyo afectivo y familiar, para mejorar la recuperación y la calidad de vida de quienes atraviesan esta enfermedad.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 13 de enero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

