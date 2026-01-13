Por qué hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha destinada a visibilizar esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y a generar conciencia sobre la importancia de su prevención, detección y tratamiento.
13 de enero: origen y significado del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental frecuente, caracterizado por un estado de ánimo bajo o la pérdida de interés y placer en actividades cotidianas durante períodos prolongados.