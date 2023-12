Por la suba de precios en Mendoza, "desaparecieron" los turistas chilenos

Oscar David, comercio mayorista, hipermercado, productos consumo hogar, compra, precios, canasta, familiar, despensas, minoristas, aumento, alimentos, papel higiénico Comerciantes de la provincia de Mendoza comenzaron a notar una importante disminución en las ventas. Además, sectores turísticos aseguran que "no hay chilenos". Foto: Cristian Lozano

Muy lejos de mejorarse la situación, David expresó que "algunas empresas les están enviando listas con precios que no consideran", por lo que deben esperar a que los valores se acomoden con el correr del tiempo para observar con detenimiento el fenómeno.

"Estamos viendo cómo se da la situación en estas dos semanas que siguen, arrancando un año nuevo y un mes nuevo en las ventas. Ya casi no les conviene venir a Mendoza, el dólar se ha quedado casi quieto y los precios han subido, entonces para ellos es como un doble aumento", dijo Rubén David.

"Estamos viendo cómo se da la situación en estas dos semanas que siguen, arrancando un año nuevo y un mes nuevo en las ventas. Ya casi no les conviene venir a Mendoza, el dólar se ha quedado casi quieto y los precios han subido, entonces para ellos es como un doble aumento", dijo Rubén David.

Y agregó: "Vendrá alguno a pasear y, de paso, comprará lo que le convenga, pero no mucho más que eso. No creo que tengamos una visita masiva como lo que era antes".

Cueros y vinos, también sin ventas hacia chilenos

De la misma manera, otros sectores como el de cueros, artículos regionales y vinos también han notado una drástica disminución en las ventas.

"Me preguntaron de una casa de cueros cómo veníamos en las ventas de vinos, y le dije que muy bajas. Prácticamente desde las vacaciones de invierno se empezó a notar disminución, pero desde octubre en adelante casi no tenemos ventas a chilenos", expresó Julieta, encargada de un local de vinos de la Peatonal de Mendoza.

vinerias, vino, venta, comercio, consumo alcohol La inflación se siente en los precios del vino. ¿Cómo puede afectar al consumo? Foto: Cristian Lozano

La mujer explicó a Sitio Andino que el consumo ha bajado para todos los sectores. "Acá hay un restaurante que todos los fines de semana se llenaba de chilenos. Pero después del cierre del Paso por las nevadas y el temporal ya no se veía la misma cantidad de gente. Ahora que son vacaciones o durante los fines de semana se ven algunos, pero no se puede comparar a lo que se veía antes".

Desde el sector de vinos y cueros expresaron que, en términos generales, la situación que padecen es similar porque "aunque son diferentes rubros, captan al mismo cliente".

"En Navidad nos sorprendió la falta de chilenos. Siempre vienen por marroquinería o calzado, pero esta vez hemos tenido muy pocas ventas", sostuvieron en una casa dedicada a cueros del centro.

Clima, peatonal, centro, tiempo, mendoza, ancianos.jpg Foto: Yemel Fil

Por su parte, en el sector vitivinícola, explicaron que "durante la última semana tuvieron más ventas de clientes mendocinos que chilenos o nacionales".

"Los nacionales se entiende porque son las fiestas y el presupuesto está muy difícil, pero la falta de chilenos sí se nota. Para nuestras ventas, el consumo de vino por parte de mendocinos es casi nulo, y estas semanas las ventas fueron a ese público", expresaron.

Y agregaron: "Nosotros le hacemos un descuento a los mendocinos que compran vino y, al parecer estas semanas se ha corrido la bola sobre la atención que hacemos. Eso nos salvó porque el domingo 24 abrimos medio día y todas las ventas fueron a ellos. Creo que sino, no hubiésemos vendido nada".

Finalmente, puntualizaron que octubre fue "el último mes fantástico para todo el turismo". "Hablábamos con zapaterías y los turistas chilenos y brasileños se llevaban hasta cinco pares de zapatos. La ropa también, era una locura".

"Noviembre sí bajó mucho, pero diciembre es ridículo", finalizaron.

