26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 26 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores

Paso Internacional Los Libertadores

El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable con precipitaciones aisladas. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 10º en Uspallata, 7° en Punta de Vacas, 4º en Puente del Inca y 3° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 25 de noviembre
Largas filas de vehículos para cruzar desde Chile a Mendoza por el Paso Cristo Redentor.
Turismo en el finde largo

Miles de mendocinos regresan desde Chile: de cuánto es la demora en el Paso Cristo Redentor

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor 01-11-25
Este paso representa una importante conectividad en la región.

Este paso representa una importante conectividad en la región.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 24 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 23 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 22 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 21 de noviembre

En la previa al "finde XXL", el Paso Los Libertadores ya registra importantes demoras

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 19 de noviembre

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

LO QUE SE LEE AHORA
Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza
El clima

Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Martín Antolín deberá pagar una fortuna por dar positivo en un control de alcoholemia. 
juicio abreviado

La justicia definió la multa y sanción para el concejal de San Rafael que manejaba ebrio

Te Puede Interesar

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Por Celeste Funes
La carga de pollo que fue incautada en General Alvear.
operativos contra el abigeato

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

Por Pablo Segura
Alerta dengue:  con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes. Imagen de archivo
Prevención

Alerta dengue: con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes

Por Natalia Mantineo