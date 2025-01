Ola de calor en Mendoza: las temperaturas máximas llegarían a 37ºC

Ola de calor en Mendoza: las temperaturas máximas llegarían a 37º C Foto: Cristian Lozano

Esta semana se sentirá el esplendor del verano en Mendoza, tal es así que se espera que las temperaturas máximas ronden los 37º C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El termómetro se acercará a los 40º C y es importante tener presente una serie de recomendaciones para cuidarse en esta ola de calor.

El pronóstico Catorce provincias serán las afectadas por la ola de calor que habrá esta semana. Entre ellas se encuentra Mendoza.

En el caso de la Capital, este martes comenzará con 23º C y durante el día escalará hasta los 37º C. El miércoles la mínima será aún mayor, dado que la mínima será de 26º C y volverá alcanzar los 37º C, según información del SMN.

Captura de pantalla 2025-01-13 155312.png El jueves llegará un poco de alivio porque la mínima será de 24º C y la máxima de 31º C. Sin embargo, el viernes volverán las temperaturas extremas, con una mínima de 20º C y una máxima de 36º C.