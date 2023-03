Moratoria previsional: a cuántos mendocinos beneficiará

Este martes el Gobierno Nacional promulgó la ley de moratoria previsional , que beneficiará a unas 800.000 personas que no cuentan con los 30 años de aportes. A cuántos mendocinos beneficiará la nueva medida que aplicará la ANSES .

La normativa aprobada recientemente en el Congreso y publicada hoy en el Boletín Oficial, está destinada a permitirles el acceso a la jubilación a las personas que cumplieron la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes requeridos. Se trata de la Ley 27.705, que aprueba el " Plan de Pago de Deuda Previsional ".

Sobre la moratoria previsional

El programa está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la ley 24.241; incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes.