Mirá en vivo: General Alvear y su Fiesta de la Vendimia: "Atuel, abrazo de Vendimia"

General Alvear se prepara para su Fiesta de la Vendimia titulada "Atuel, abrazo de Vendimia".

Bajo el nombre “Atuel, abrazo de Vendimia” , General Alvear presentará su Fiesta de la Vendimia este sábado 31 de enero .

La plaza departamental Carlos María de Alvear será el escenario donde la comunidad se reunirá para celebrar el final de un nuevo ciclo productivo y coronar a su nueva soberana.

La narrativa de este año se aleja de lo convencional para adentrarse en la intimidad del trabajo en el campo. La historia gira en torno a Emilia, una mujer viñatera que asume el desafío de continuar sola con el legado de sus tierras.

La Fiesta de la Vendimia de General Alvear se realziará el sábado 31 de enero.

A lo largo del espectáculo, el río Atuel deja de ser un recurso geográfico para convertirse en un personaje vivo. Según explicó la directora general, Natalia Olguín , la puesta en escena busca reflejar un "reconocimiento mutuo" entre el agua y el trabajador:

“Se genera una relación en la que ambos se reconocen como importantes el uno para el otro. El río acompaña a Emilia desde su nacimiento y va tomando cuerpo a través del tiempo”, destacó Olguín.

Vendimia General Alvear 2025 La historia gira en torno a Emilia, una mujer viñatera.

En busca de la corona: las candidatas

Este año, la sucesora de la corona será especial, ya que Sofía Perfumo es quien deja el lugar tras un año arduo de trabajo. La joven no solo representó al departamento, sino que se transformó en la Virreina Nacional de la Vendimia 2025. Las candidatas al cetro vendimial son:

reinas vendimia general alvear 2026, milagros gutierrez

reinas vendimia general alvear 2026, aitana garcia

reinas vendimia general alvear 2026, daniela alfonso

reinas vendimia general alvear 2026, lucia navarro dalsecco

reinas vendimia general alvear 2026, mariana perra cucatto

reinas vendimia general alvear 2026, aixa iglesias

La Fiesta de la Vendimia de General Alvear no es solo un show artístico; es un acto de identidad en un año especial donde la provincia también celebra los 90 años de su fiesta máxima.

Para los alvearenses, "Atuel, abrazo de Vendimia" representa la esperanza de un pueblo que, a pesar de las adversidades climáticas y económicas, sigue apostando a la cultura del esfuerzo.