Mirá en vivo: General Alvear y su Fiesta de la Vendimia: "Atuel, abrazo de Vendimia"

General Alvear palpita su Fiesta de la Vendimia que rendirá un sentido homenaje a la resiliencia de la mujer viñatera y a la vitalidad del río.
Bajo el nombre “Atuel, abrazo de Vendimia”, General Alvear presentará su Fiesta de la Vendimia este sábado 31 de enero.
La plaza departamental Carlos María de Alvear será el escenario donde la comunidad se reunirá para celebrar el final de un nuevo ciclo productivo y coronar a su nueva soberana.
La narrativa de este año se aleja de lo convencional para adentrarse en la intimidad del trabajo en el campo. La historia gira en torno a Emilia, una mujer viñatera que asume el desafío de continuar sola con el legado de sus tierras.
A lo largo del espectáculo, el río Atuel deja de ser un recurso geográfico para convertirse en un personaje vivo. Según explicó la directora general, Natalia Olguín, la puesta en escena busca reflejar un "reconocimiento mutuo" entre el agua y el trabajador:
“Se genera una relación en la que ambos se reconocen como importantes el uno para el otro. El río acompaña a Emilia desde su nacimiento y va tomando cuerpo a través del tiempo”, destacó Olguín.
Este año, la sucesora de la corona será especial, ya que Sofía Perfumo es quien deja el lugar tras un año arduo de trabajo. La joven no solo representó al departamento, sino que se transformó en la Virreina Nacional de la Vendimia 2025. Las candidatas al cetro vendimial son:
La Fiesta de la Vendimia de General Alvear no es solo un show artístico; es un acto de identidad en un año especial donde la provincia también celebra los 90 años de su fiesta máxima.
Para los alvearenses, "Atuel, abrazo de Vendimia" representa la esperanza de un pueblo que, a pesar de las adversidades climáticas y económicas, sigue apostando a la cultura del esfuerzo.