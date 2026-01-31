31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Edición 2026

Mirá en vivo: General Alvear y su Fiesta de la Vendimia: "Atuel, abrazo de Vendimia"

General Alvear palpita su Fiesta de la Vendimia que rendirá un sentido homenaje a la resiliencia de la mujer viñatera y a la vitalidad del río.

General Alvear se prepara para su Fiesta de la Vendimia titulada Atuel, abrazo de Vendimia.

General Alvear se prepara para su Fiesta de la Vendimia titulada "Atuel, abrazo de Vendimia".

Mirá en vivo la Fiesta de la Vendimia de General Alvear

Embed - ATUEL ABRAZO DE VENDIMIA 2026- GENERAL ALVEAR

La plaza departamental Carlos María de Alvear será el escenario donde la comunidad se reunirá para celebrar el final de un nuevo ciclo productivo y coronar a su nueva soberana.

Lee además
Tunuyán ya vive el Festival Nacional de La Tonada y palpita la Vendimia. video
Edición 2026

Tunuyán ya vive el Festival Nacional de La Tonada y palpita la Vendimia
reprogramada la fiesta de la vendimia de maipu por alerta meteorologica
Por seguridad y bienestar de los asistentes

Reprogramada la Fiesta de la Vendimia de Maipú por alerta meteorológica

A lo largo del espectáculo, el río Atuel deja de ser un recurso geográfico para convertirse en un personaje vivo. Según explicó la directora general, Natalia Olguín, la puesta en escena busca reflejar un "reconocimiento mutuo" entre el agua y el trabajador:

“Se genera una relación en la que ambos se reconocen como importantes el uno para el otro. El río acompaña a Emilia desde su nacimiento y va tomando cuerpo a través del tiempo”, destacó Olguín.

Vendimia General Alvear 2025
La historia gira en torno a Emilia, una mujer viñatera.

La historia gira en torno a Emilia, una mujer viñatera.

En busca de la corona: las candidatas

Este año, la sucesora de la corona será especial, ya que Sofía Perfumo es quien deja el lugar tras un año arduo de trabajo. La joven no solo representó al departamento, sino que se transformó en la Virreina Nacional de la Vendimia 2025. Las candidatas al cetro vendimial son:

reinas vendimia general alvear 2026, milagros gutierrez
reinas vendimia general alvear 2026, aitana garcia
reinas vendimia general alvear 2026, daniela alfonso
reinas vendimia general alvear 2026, lucia navarro dalsecco
reinas vendimia general alvear 2026, mariana perra cucatto
reinas vendimia general alvear 2026, aixa iglesias

La Fiesta de la Vendimia de General Alvear no es solo un show artístico; es un acto de identidad en un año especial donde la provincia también celebra los 90 años de su fiesta máxima.

Para los alvearenses, "Atuel, abrazo de Vendimia" representa la esperanza de un pueblo que, a pesar de las adversidades climáticas y económicas, sigue apostando a la cultura del esfuerzo.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán vivió una nueva noche de vino, música y encuentro

Rivadavia vibró con su Fiesta de la Vendimia y coronó a Brunela Julián como reina departamental

Las Heras celebró su fiesta de la Vendimia y coronó a Chiara Baciocchi como su reina

El sueño cumplido de Priscila Arroyo, la reina que transformó la adversidad en esperanza

Rivadavia celebra su fiesta de la Vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente

El trabajo silencioso que hace posible la Fiesta de la Vendimia y la Tonada en Tunuyán

Se reprograma la Vendimia Departamental de Tunuyán: qué día se realizará

Fiesta de la Vendimia: Las Heras recorre su pasado libertador y ferroviario

LO QUE SE LEE AHORA
Cierran Paso Pehuenche.
Información Oficial

Un Paso Internacional a Chile se habilitó este sábado al mediodía

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año
Emprendimiento

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año

Cierran Paso Pehuenche.
Información Oficial

Un Paso Internacional a Chile se habilitó este sábado al mediodía

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza
El clima

Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza

Este 1 de febrero abrirá el hospital de Luján de Cuyo, con un modelo público-privado de salud.
Punto de inflexión

Así funcionará el primer hospital público-privado del país que se encuentra en Mendoza