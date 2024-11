Más de 100 animales fueron trasladados de Mendoza a un centro de conservación en Santa Fe.

La mayoría son animales que han estado siempre en cautiverio, no es de un día para el otro y lamentablemente no todos pueden reinsertarse a un hábitat natural La mayoría son animales que han estado siempre en cautiverio, no es de un día para el otro y lamentablemente no todos pueden reinsertarse a un hábitat natural

Latorre también destacó cómo es el proceso a realizarse por los profesionales del Centro de Rescate: "Hacer un trabajo progresivo para que esos animales, muchos de los cuales nunca vivieron en estado silvestre, puedan ir conociendo cómo defenderse de sus predadores naturales, cómo conseguir sus alimentos, etc. Por eso es que estos centros de rehabilitación, como es el caso de La Esmeralda, son lo más parecido a una vida en un hábitat similar al que le es propio y del que nunca debieron haber salido".

Rescate Animales4.png La ministra Jimena Latorre hizo hincapié en que el Centro La Esmeralda es el lugar ideal para la recuperación de los animales.

Ignacio Haudet, director del Ecoparque, manifestó que "se firmó un convenio con la Municipalidad de Ciudad para poder trasladar algunos animales que todavía pertenecían a lo que es el ex acuario, hoy Centro de Conservación de la Biodiversidad de la Ciudad de Mendoza".

"Con todos los animales, en especial con los monos carayá, se viene trabajando desde hace un año. Se les hizo un estudio completo para ver el estado sanitario y se determinó que de los 10 que teníamos, 3 eran los más aptos para poder vivir esta experiencia o tener esta posibilidad" explicó Haudet.

Son los que presentaban mejores condiciones para poder afrontar este traslado, vivir una cuarentena y tener otra posibilidad Son los que presentaban mejores condiciones para poder afrontar este traslado, vivir una cuarentena y tener otra posibilidad

Sebastián Fermani, secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, destacó: "Estamos muy contentos, esto se ha podido lograr gracias al trabajo articulado con Provincia y forma parte de esta estrategia que se fijó el Municipio de cerrar el Acuario y crear este Centro de Conservación de la Biodiversidad. Esto tiene que ver con la celebración de un nuevo acuerdo con la naturaleza, donde la exhibición de los animales deje de ser un medio para trasladar información, que la mayoría de las veces es errónea".

Animales capturados de forma ilegal

Los loros fueron rescatados en operativos del Departamento de Fauna, que trabaja con la colaboración de Policía Rural, Gendarmería, Iscamen, Ministerio de Seguridad y otras áreas ligadas a la prevención de tráfico de animales. La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque recuerda que es ilegal la tenencia, manipulación, comercialización y caza de fauna silvestre protegida.

Rescate Animales2.jpg Los monos vivían en el Ecoparque, ahora tendrán la posibilidad de tener una nueva oportunidad.

Para más información o denuncia de tenencia ilegal de fauna silvestre, comunicarse con el Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza al correo [email protected]; o a los teléfonos 2615182481 y 2613853400, interno 3411, de 8 a 13.

El cierre del acuario y del zoológico

Desde el 2021 se dispuso el cierre del Acuario Municipal, de esta manera, se suspendió la adquisición de nuevas especies se evaluaron los ejemplares existentes y se gestionaron traslados para mejorar sus condiciones de vida, como el caso del tortugo Jorge trasladado a Mar del Plata; mientras que los monos vivían en el Ecoparque.

El Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda

Cuenta con atención veterinaria y un seguimiento para determinar si pueden regresar a su hábitat natural. Allí viven más de 1.500 animales de diferentes especies y no está abierto al público, ya que su finalidad es tratar y recuperar ejemplares que han estado en cautiverio o han sido víctimas de tráfico ilegal.

Se fundamenta en cuatro pilares: bienestar animal, conservación de la biodiversidad, educación ambiental, creación de nuevas áreas y puesta en valor de las existentes.

Su propósito es convertirse en un epicentro estratégico para enfrentar los desafíos actuales para la conservación y la sostenibilidad.

