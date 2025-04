Marcha atrás en el acuerdo entre traumatólogos y clínicas que reciben PAMI

Luego de 23 días, la tregua entre médicos traumatólogos y la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA) que trabajan con PAMI no avanzó y se dio marcha atrás. Ahora, cada paciente que necesite de la atención traumatológica deberá solicitar un profesional de manera particular .

“ Nosotros no aceptamos la propuesta de ellos en el Ministerio, porque la verdad que era una propuesta que nos tiraba muy abajo y encima no íbamos a cobrar menos de lo que ya veníamos cobrando”, explicó a Sitio Andino el médico traumatólogo Gerardo Salafia .

“Nosotros hicimos una renuncia y ahora ellos tienen que buscar a sus prestadores que acepten los valores que ellos pagan y que les resuelvan la situación”, afirmó Salafia a este medio.

Sin embargo, desde ACLISA señalaron que “no se entiende porque los profesionales no aceptan valores de OSEP y no se sientan a hablar”. De esta manera, la tregua se dio por finalizada y no hubo ningún acuerdo.

De qué se trata el conflicto

Desde el 1 de abril, los médicos traumatólogos de Mendoza renunciaron masivamente a la atención a los jubilados con PAMI.

La situación apareció en todos los sanatorios que reciben PAMI, como la Clínica Luján, Santa Isabel de Hungría, Hospital Español, Hospital Privado y Clínica Santa María.

La problemática se debe a que los traumatólogos reclaman un cambio en el modelo prestacional para cobrar un valor superior al que abona PAMI actualmente.