PAMI: advierten que los traumatólogos de Mendoza dejaron en estado de abandono a los afiliados

"Se trata de situaciones muy complejas, fracturas, cirugías, que no están siendo atendidas a los afiliados al PAMI", sostuvo Torres.

Esta situación se repite en todos los sanatorios que reciben PAMI, como la Clínica Luján, Santa Cecilia de Hungría, Hospital Español, Hospital Privado, Clínica Santa María.

hospital privado, fachada.jpg Foto: Yemel Fil

Según el titular de ACLISA, "lo insólito es que las renuncias llegaron por cartas individuales, no por parte de AMOT". "Están pidiendo un cambio en la forma de negociar los valores de PAMI, que nosotros no podemos resolver: no somos financiadores ni gerenciadores, nosotros no manejamos eso", advirtió Torres.

"Esto es inédito, inadmisible. Hay una situación de abandono, están poniendo de rehenes a cientos de pacientes", dijo Torres.

Además, el titular de ACLISA aseguró que se trata de "un problema de salud pública".

Qué dicen los traumatólogos sobre la renuncia a PAMI

Los traumatólogos que atienden PAMI en las clínicas, renunciaron a la atención de esta obra social. "No es un corte de servicio. Renunciaron ante la falta de respuestas de las clínicas", explicó Daniel Fraccaro, titular de AMOT, a SITIO ANDINO.

"Pedían mejoras en los honorarios , desde noviembre. Pero nunca se tuvo una propuesta. El tema es que PAMI arregla con las clínicas y las clínicas contratan a los médicos y ponen las condiciones. No hay ninguna relación de dependencia, ni contrato", agregó.

Además, Fraccaro explicó que "renunciaron a partir del 1 de abril, con el aviso correspondiente a las clínicas". "Al renunciar no hay médicos traumatólogos que hagan prácticas por Pami en las clínicas donde se atiende el PAMI. No es un corte, no están los médicos que atienden PAMI", aclaró.