16 de marzo de 2026
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Vacunación

Vacunación antigripal: cuánto cuesta la vacuna en Mendoza y qué pasa con las dosis de PAMI

La demanda de la vacunación contra la gripe crece en Mendoza. Mientras en el sector privado los precios están fijados, los afiliados a PAMI enfrentan demoras.

Vacunación antigripal: cuánto cuesta la vacuna en Mendoza y qué pasa con las dosis de PAMI.

Vacunación antigripal: cuánto cuesta la vacuna en Mendoza y qué pasa con las dosis de PAMI.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La campaña nacional de vacunación contra la gripe se adelantó este año con un objetivo sanitario urgente: frenar el impacto del subclado K de la cepa H3N2, una variante con alta capacidad de contagio. Ante la proximidad del otoño, la recomendación médica es que toda la población se inmunice lo antes posible para estar protegida.

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Vacunación antigripal: los costos en el sector privado

Para quienes no integran los grupos de riesgo (embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personal de salud y mayores de 65 años sin cobertura), la alternativa es la compra en el sector privado. De acuerdo con la información dada a conocer por Mario Valestra, desde el Colegio Farmacéutico Mendoza (CoFaM), en las farmacias de Mendoza, los valores actuales son:

  • Precio de lista: se ubica en los 65.000 pesos.

  • Con cobertura: dependiendo de la obra social o prepaga, el costo final para el afiliado puede descender hasta los 40.000 pesos.

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Vacuna antigripal: las dosis ya están disponibles en las farmacias de Mendoza.

Vacuna antigripal: las dosis ya están disponibles en las farmacias de Mendoza.

Vacuna antigripal: la situación de los afiliados a PAMI

A pesar de que el organismo nacional tiene reservadas 800.000 dosis para su red de farmacias, los jubilados de todo el país, incluso los mendocinos aún no pueden acceder a ellas.

Aunque desde PAMI aseguran que las vacunas ya fueron enviadas, en los mostradores de las farmacias locales confirman que todavía no cuentan con stock físico.

Fuentes del sector atribuyen este faltante a retrasos en la logística de distribución, aunque estiman que la situación quedará normalizada en los próximos días. Una vez que las dosis arriben, los afiliados podrán vacunarse presentando únicamente su DNI, sin necesidad de orden médica.

jubilados
Las dosis de vacunas antigripal para afiliados de dosis no están disponibles aún.

Las dosis de vacunas antigripal para afiliados de dosis no están disponibles aún.

Refuerzo contra la neumonía

Junto con las dosis antigripales, las farmacias recibirán 150.000 unidades de la vacuna P20 contra la neumonía. Esta es una versión de última generación que se aplica por única vez y puede administrarse de manera simultánea con la de la gripe, completando el esquema de protección invernal para los adultos mayores.

Preguntas frecuentes sobre la vacunación 2026

¿Quiénes pueden vacunarse gratis en los centros de salud?

La vacunación gratuita en hospitales y centros de salud está destinada exclusivamente a los grupos de riesgo: bebés de 6 a 24 meses, embarazadas (en cualquier trimestre), personal de salud, mayores de 65 años y personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas o factores de riesgo (con orden médica).

¿Qué requisitos deben cumplir los afiliados de PAMI para vacunarse?

Una vez que las dosis lleguen a las farmacias, los afiliados podrán vacunarse presentando únicamente su DNI y credencial. Para la vacuna antigripal no se requiere órden médica. En el caso de la vacuna contra la neumonía (P20), también se puede aplicar de forma simplificada en el mismo momento.

¿Se pueden aplicar la vacuna antigripal y la de la neumonía el mismo día?

Sí, son totalmente compatibles. Los especialistas recomiendan la coadministración (una en cada brazo) para asegurar la protección integral antes de que comiencen los días de frío intenso. En el caso de la nueva P20 contra la neumonía, tiene la ventaja de que se aplica una sola vez en la vida.

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