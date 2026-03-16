Vacunación antigripal: cuánto cuesta la vacuna en Mendoza y qué pasa con las dosis de PAMI.

La campaña nacional de vacunación contra la gripe se adelantó este año con un objetivo sanitario urgente: frenar el impacto del subclado K de la cepa H3N2 , una variante con alta capacidad de contagio. Ante la proximidad del otoño, la recomendación médica es que toda la población se inmunice lo antes posible para estar protegida.

Desde que se inició la inmunización en Mendoza, más de 30 mil personas, que forman parte del grupo de riesgo, ya se colocaron su dosis . El resto de la población ya puede adquirir las vacunas en las farmacias , en tanto, los afiliados de PAMI deberán esperar unos días más.

Récord en Mendoza: en menos de 10 días, más de 30 mil personas se vacunaron contra la gripe

Para quienes no integran los grupos de riesgo (embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personal de salud y mayores de 65 años sin cobertura), la alternativa es la compra en el sector privado. De acuerdo con la información dada a conocer por Mario Valestra, desde el Colegio Farmacéutico Mendoza (CoFaM), en las farmacias de Mendoza, los valores actuales son:

A pesar de que el organismo nacional tiene reservadas 800.000 dosis para su red de farmacias, los jubilados de todo el país, incluso los mendocinos aún no pueden acceder a ellas.

Vacuna antigripal: las dosis ya están disponibles en las farmacias de Mendoza.

Con cobertura: dependiendo de la obra social o prepaga, el costo final para el afiliado puede descender hasta los 40.000 pesos .

Aunque desde PAMI aseguran que las vacunas ya fueron enviadas, en los mostradores de las farmacias locales confirman que todavía no cuentan con stock físico.

Fuentes del sector atribuyen este faltante a retrasos en la logística de distribución, aunque estiman que la situación quedará normalizada en los próximos días. Una vez que las dosis arriben, los afiliados podrán vacunarse presentando únicamente su DNI, sin necesidad de orden médica.

jubilados Las dosis de vacunas antigripal para afiliados de dosis no están disponibles aún.

Refuerzo contra la neumonía

Junto con las dosis antigripales, las farmacias recibirán 150.000 unidades de la vacuna P20 contra la neumonía. Esta es una versión de última generación que se aplica por única vez y puede administrarse de manera simultánea con la de la gripe, completando el esquema de protección invernal para los adultos mayores.

Preguntas frecuentes sobre la vacunación 2026

¿Quiénes pueden vacunarse gratis en los centros de salud?

La vacunación gratuita en hospitales y centros de salud está destinada exclusivamente a los grupos de riesgo: bebés de 6 a 24 meses, embarazadas (en cualquier trimestre), personal de salud, mayores de 65 años y personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas o factores de riesgo (con orden médica).

¿Qué requisitos deben cumplir los afiliados de PAMI para vacunarse?

Una vez que las dosis lleguen a las farmacias, los afiliados podrán vacunarse presentando únicamente su DNI y credencial. Para la vacuna antigripal no se requiere órden médica. En el caso de la vacuna contra la neumonía (P20), también se puede aplicar de forma simplificada en el mismo momento.

¿Se pueden aplicar la vacuna antigripal y la de la neumonía el mismo día?

Sí, son totalmente compatibles. Los especialistas recomiendan la coadministración (una en cada brazo) para asegurar la protección integral antes de que comiencen los días de frío intenso. En el caso de la nueva P20 contra la neumonía, tiene la ventaja de que se aplica una sola vez en la vida.