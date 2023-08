La vice de Mile cargó contra Lali Espósito: "Te llenás la billetera con el Estado".

Sin embargo, la polémica dio un nuevo giro cuando Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de LLA y actual diputada nacional, decidió opinar sobre las declaraciones de Lali Espósito. Villarruel cuestionó la objetividad de la cantante al afirmar que sus ingresos también provenían del Estado debido a los recitales que realizaba . En una entrevista con Crónica, la postulante a vicepresidenta expresó que, aunque respetaba la opinión de Lali como ciudadana, consideraba que sus intereses económicos podrían influir en sus opiniones políticas. " No me parece un tema importante, y menos cuando la gente la está pasando muy mal ", sostuvo Villarruel.

"Lali, vos te llenás la billetera también con el Estado", señaló la actual diputada nacional, quien además es negacionista de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar.

"No me gusta mucha esa música": Villarruel sobre Lali Espósito

Consultada sobre su opinión personal sobre la música de Lali Espósito, Villarruel fue franca al admitir que no era una seguidora de su trabajo. "La conozco pero no la escucho, no me gusta mucho esa música. Escucho cosas que nada que ver con eso", concluyó la candidata a vicepresidenta de LLA.