Historia de vida: creó un afiche de aves de la provincia de Mendoza para protegerlas

Hoy dedicando parte de su vida a la observación de aves y su afición por la fotografía , Talet hizo un acto importante que busca dejar huella en la provincia de Mendoza referido al plano ecológico . En diálogo con Sitio Andino , afirmó que logró crear un documento que recopila cerca de 23 especies diferentes , "con el único afán de interesar más a la gente por la conservación y el cuidado de las aves, no para que no se usen como mascotas ".

Su interés por crear el documento, en parte, creció al escribir varios artículos periodísticos para explicar la naturaleza de estos animales y su origen, un tema del cual sabe mucho. Hasta que un día se le ocurrió la idea de armar una guía para publicarla en el medio, pero nunca pudo salir a la luz. "Esto es todo a pulmón, yo no gano plata nada. Para ir a ver aves a Ñacuñán (Malargüe) tengo que pagarme la estadía, la nafta, todo".

Una guía para desterrar el "desconocimiento"

Acerca del documento creado por Mario, cuenta con dos hojas donde se muestra al ejemplar descrito en una foto junto a su nombre. Para que no sea "tan sobrio", incluyó un apartado con un breve escrito y así captar el interés de la gente por identificar a cada ejemplar a través de sus reseñas.

Para continuar, el experto en aves resaltó el verdadero fin de este acto en relación a la falta de conocimiento de los ejemplares y su rol en el equilibrio natural: "Yo siempre digo lo que no se conoce, no se cuida. Esto es para conocer, cuidar y protegerse. Si vos sabés los beneficios del Gavilán mixto, por ejemplo, que todo el mundo dice que hace daño, que se va a llevar un perrito, son mentiras. Si uno ve a un Gavilán y le pegás un plomazo con un rifle, no tenés idea de que ese pájaro se come a los pericotes, que traen enfermedades, ratas o las víboras".

En un último comentario, se refirió a la importancia de trabajar con las próximas generaciones sobre este tema en particular. "Tenemos que empezar con las generaciones venideras. Ya hay un montón de especies que no las van a conocer, que no las van a ver, de no ser en un museo disecada. Pero para terminar un poco con el tema del mascotismo".