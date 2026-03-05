5 de marzo de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 5 de marzo

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Durante la mañana y tarde de este jueves 5 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 4 de marzo.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 4 de marzo
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 3 de marzo.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 3 de marzo

Guaymallén

  • – En calle Félix Suárez, entre Pedro Molina y Fourcade. En los barrios Nueva Esperanza y Costa Esperanza; Belgrano. De 10.00 a 14.00 h.

Las Heras

  • – En calle Río Tunuyán, entre Antártida Argentina y Potrerillos; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles La Pampa, Boulogne Sur Mer, Río Diamante y Laguna Los Horcones; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

  • - En calle Guardia Vieja, entre El Maitén y Las Reservas. En calle Telva Barrera y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.uta Provincial N°15. En el barrio Productores Mendocinos. De 9.15 a 11.15 h.

Maipú

  • – En callejón Paraná; El Pedregal. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Necochea, entre Tropero Sosa y Perito Moreno. En calle Proyectada I313. En calle Perito Moreno, entre Belgrano y Pueyrredón. En calle Espejo, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Villa Seca. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

  • – En la intersección de calle San Esteban con San Ramón y El Pastal y zonas aledañas; El Pastal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Dorrego, entre Yrigoyen y Montenegro y adyacencias. En el barrio Dorrego; Paramillo. De 9.15 a 15.15 h.

Tunuyán

  • – Entre la Ruta Provincial N°92 Las Rosas, Ruta Tabanera, calles Bascuñán y Neme; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre calles Pellegrini y San Martín. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Alberdi, Pichincha, Fray Luis Beltrán y Chubut. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Pasteur, Tirasso, Los Abetos e Italia. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En calle Rawson, entre Muñoz y La Tombina. En Straven S.A.; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Provincial N°188. En Fundación Ahuekna; Cerro Los Morados. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de octubre.
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este jueves 5 de marzo en Mendoza

