18 de diciembre de 2025
Balance positivo

Familias temporarias: Mendoza triplicó su alcance y ya son 57 los hogares que brindan contención

El programa "Yo Creo", cerró el 2024 con 18 familias y en la actualidad cuenta con 57, logrando que más niños y adolescentes crezcan en entornos afectivos.

 Por Natalia Mantineo

El programa de acogimiento familiar, "Yo Creo", impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, experimenta un crecimiento exponencial significativo: a fines de 2024, el registro contaba con solo 18 familias; en la actualidad, al cierre del 2025, esa cifra ascendió a 57, lo que representa un incremento superior al 200%.

Este salto cuantitativo permite que 63 niños, niñas y adolescentes reciban contención en un hogar, evitando o reduciendo su tiempo de estadía en instituciones.

  • Evolución del compromiso: de las 18 familias en diciembre de 2024, se pasó a 34 en mayo de este año, hasta alcanzar las 57 actuales.

  • Impacto directo: la mayor disponibilidad de familias de acogida contribuyó a que el número de menores en residencias alternativas baje de 676 (en enero) a 651 en la actualidad.

Testimonios: "Una transformación absoluta"

Para quienes abren las puertas de su casa, la experiencia de acompañar a estos chicos, mientras esperan el proceso de judicialización es movilizante.

Betsabé González, integrante del programa, define el acogimiento como un eslabón vital: “Este puente es uno de los más importantes de la vida del niño, porque conecta su antigua etapa con la nueva”. Además, destaca que el proceso transforma a toda la familia receptora.

Por su parte, Valeria Mazza anima a otros a sumarse: “No hay que tener miedo a amar. El equipo técnico está casi las 24 horas para apoyarnos; es un trabajo del corazón donde le cambiás el rumbo y las oportunidades a un niño”.

El programa

El programa "Yo Creo" no tiene fines adoptivos.

¿Cómo ser parte de "Yo Creo"?

Para sumarse a esta red de cuidado transitorio, los requisitos son:

  • Residencia: vivir en Mendoza y ser mayor de edad.

  • Conformación familiar: pueden participar personas solas o parejas (sin importar el estado civil). Si hay hijos convivientes, deben estar de acuerdo.

  • Condición clave: no estar inscripto en el Registro Provincial de Adopción (requisito excluyente para evitar confusiones en el vínculo).

  • Legalidad: no tener antecedentes de deudas alimentarias ni suspensiones de responsabilidad parental.

Al triplicar la cantidad de familias de acogida desde fines de 2024, la provincia no solo cumple con los estándares internacionales de protección de derechos, sino que optimiza sus recursos para garantizar que ningún niño permanezca en un hogar residencial más tiempo del estrictamente necesario.

