Cómo se encuentran las pequeñas sobrevivientes del accidente en Chile

Isabella y su prima Amparo sobrevivieron el terrible accidente en Chile que cobró la vida de sus abuelos. Foto: Cristian Lozano

A principios de diciembre, Amparo fue trasladada a la provincia en un vehículo sanitario de alta complejidad. Su destino fue el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, donde recibió cuidados complementarios a los que tuvo en Chile, país en el que tuvo que sobreponerse a lesiones de grave consideración. Días más tarde, precisamente el 11 de este mes, se concretó el ansiado traslado de Isabella al mismo nosocomio.

Según informaron desde dicha institución a SITIO ANDINO, en los últimos días fue dada de alta gracias a una notable recuperación, mientras que la otra pequeña permanece estable en sala común. Tras el fatídico suceso, una de las pequeñas debió ser internada en terapia intensiva en el hospital San Camilo (San Felipe), mientras que su prima fue derivada a San Juan de Dios (Los Andes), debido a que su estado era más grave.

Victor Venturín y Elsa Mónica Torres, victimas accidente en chile Victor Venturín y Elsa Mónica Torres, victimas del accidente en Chile. Cómo ocurrió el fatal accidente en Chile El trágico accidente vial ocurrido en Los Andes, del lado chileno de Alta Montaña, dejó tres víctimas fatales: un hombre de origen brasilero, quien conducía una SUV con patente chilena, y el matrimonio mendocino que viajaba en un Fiat Cronos.

El siniestro ocurrió en la autopista de la ciudad de Los Andes -continuación de la Ruta 60 Chile-, a la altura de San Felipe, a pocos kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores. Se cree que el choque frontal se originó por la niebla que invadía a toda la ruta y provocaba una importante dificultad en la visibilidad. De acuerdo a lo informado por el Comisario Carabineros de San Felipe, mayor Gonzalo Medina, el siniestro ocurrió a las 6.30, cuando los argentinos volvían a la provincia luego de pasar algunos días en el vecino país. Los dos mayores, como así también el conductor del auto chileno, fallecieron en el acto.