En Mendoza, más de 10 mil pasajeros se vieron afectados por el paro de controladores aéreos

Este martes continúa la huelga del gremio de controladores aéreos , que se extenderá hasta fin de mes. El Gobierno Nacional advirtió que, durante la medida de fuerza, el servicio debe garantizarse en al menos un 45 % . En Mendoza , el paro impacta con vuelos demorados, reprogramados y cancelados en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo .

La huelga comenzó el domingo y provocó la cancelación de alrededor de 100 vuelos , afectando a más de 12 mil pasajeros que tenían previsto viajar con las principales aerolíneas. Durante la mañana de este martes, se registraron demoras en vuelos hacia Aeroparque y cancelaciones en vuelos hacia Córdoba, Ezeiza, Salta y Neuquén.

Conflicto salarial Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos

En diálogo con Noticiero Andino , varios pasajeros expresaron su descontento por la situación. Una mujer contó: "Viajo a Buenos Aires por motivos de salud, tenía vuelo a las 9 de la mañana y lo reprogramaron para las 10:40. Dijeron que me habían avisado por correo electrónico, pero no recibí ningún mensaje".

Otra pasajera agregó que esta es la segunda vez que enfrenta una situación similar viajando desde Buenos Aires: "Tuvimos que quedarnos un día más, perder un día de hotel y todo genera un gasto extra. Teníamos un vuelo para las 11:20 y nos lo reprogramaron para las 20:30".

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque En Mendoza, el paro impacta con vuelos demorados, reprogramados y cancelados Foto: Yemel Fil

El cronograma de la huelga

Las próximas restricciones a los despegues se aplicarán en los siguientes días y horarios:

Martes 26 de agosto : de 7 a 10 y de 14 a 17.

: de 7 a 10 y de 14 a 17. Jueves 28 de agosto : de 13 a 16.

: de 13 a 16. Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22 (última jornada del ciclo anunciado).

Las medidas excluyen a los vuelos sanitarios, humanitarios y a los servicios de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR).

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque La huelga comenzó el domingo y provocó la cancelación de alrededor de 100 vuelos Foto: Yemel Fil

Conflicto salarial y huelga

La decisión gremial surgió ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria con Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego de múltiples audiencias sin avances. En julio pasado, ante el riesgo de paros durante las vacaciones de invierno, la Secretaría de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria por 15 días, pero la última mediación fracasó.

El Gobierno Nacional ofreció una pauta salarial en torno al 1% mensual, en línea con el resto del sector público, pero fue rechazada. Desde el viernes pasado, el gremio implementó un paro con un cronograma que llega hasta fines de agosto.

Hasta el momento, los paros realizados por el gremio ya llevan cancelados más de 170 vuelos, y más de 250 reprogramados, perjudicando la vida a más de 44 mil pasajeros. Según estimaciones oficiales y de las compañías aéreas, casi 19.000 pasajeros se vieron afectados el domingo por cancelaciones y reprogramaciones. Las aerolíneas de cabotaje fueron las más perjudicadas.