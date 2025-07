El turismo de Mendoza sufre una caída en las reservas durante las vacaciones de invierno

Uno de los principales motivos de la caída en reservas es la falta de nieve en los centros de esquí mendocinos , una situación que se replica en destinos como Bariloche y la Patagonia. " Al principio del invierno hubo una gran nevada de golpe, pero no se mantuvo . Lamentablemente, eso afecta tanto al turismo como al riego para los cultivos. Nos espera un verano complicado a nivel hídrico”", explicó Zamora.

El invierno, que usualmente impulsa las reservas con actividades en la montaña, no logró consolidarse por la ausencia de nevadas continuas. A eso se suman las dificultades económicas generales, que limitan el poder adquisitivo de los turistas nacionales y reducen los viajes de media y larga distancia.

Vacaciones de invierno en Mendoza y la esperanza en el turismo nacional

A pesar del panorama, el turista porteño sigue siendo el gran sostén de la actividad turística. “Es una clase media o media alta, con buena predisposición y hábitos de consumo muy diferentes al promedio del país”, aseguró Beto Zamora, licenciado en Turismo.

Desde el sector destacan que, en medio de la crisis, Buenos Aires representa una oportunidad para salvar la temporada. Aunque el flujo es menor, aún hay esperanzas de que el receso escolar y promociones de último momento atraigan más visitantes.

La combinación de factores climáticos y económicos afectó fuertemente la temporada invernal

Sin turistas brasileños y fuerte impacto económico

Otro elemento clave es la fuerte caída del turismo brasileño, históricamente relevante para Mendoza. "Durante el gobierno de Bolsonaro los paquetes eran accesibles, pero ahora, con Lula, son más restrictivos", explicó Zamora.

La baja de visitantes internacionales se suma al freno de la economía local, que obliga a las familias argentinas a recortar sus gastos de ocio.

Qué ocurre con la capacidad hotelera en vacaciones de invierno

La capacidad hotelera, según los datos informados por empresarios locales, ha disminuido notablemente debido a factores como la falta de nieve en las estaciones de esquí de La Leñas. "Históricamente, julio era un 100% de reservas en la temporada alta de nieve, y ahora estamos al 50%", enfatizó Roitman en diálogo con Aconcagua Radio 90.1.

La capacidad hotelera, según los datos informados por empresarios locales, ha disminuido notablemente

Las expectativas de crecimiento no parecen tan optimistas ante el feriado del 25 de julio, que al ser un feriado provincial no atraerá el mismo nivel de turismo que eventos nacionales anteriores. "No se espera un gran flujo, ya que los mendocinos ya disfrutaron de sus vacaciones hace poco", explicó Roitman.