Los resultados obtenidos dan cuenta de que un 16,6% de los estudiantes de cuarto año tienen desempeño crítico en este espacio curricular. Es decir, no alcanzan los conocimientos esperados en relación a los aprendizajes seleccionados. En el caso de séptimo grado , la cifra aumenta en casi tres puntos porcentuales ( 19,1%).

En el nivel secundario el panorama es aún más complicado. El documento refleja que 54,4% de la muestra de 2.690 estudiantes evaluados de tercer año de secundaria presenta desempeño crítico, mientras que el 46,4% de los educandos de quinto año (1.940) no alcanzó “los conocimientos esperados en relación a los aprendizajes seleccionados”.

Desempeño de estudiantes de secundaria y primaria en Mendoza.png El plan de la DGE para mejorar el desempeño en Matemática: de qué se trata

"Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática", el plan para mejorar el desempeño en las escuelas provinciales

Según informaron desde el ministerio de Educación, el objetivo principal del programa es mejorar los aprendizajes en Matemática. Por ello, el gobierno partió de un diagnóstico donde participaron en esta primera experiencia 80 escuelas.

“Esta mañana se presentaron los resultados a los supervisores de nivel primario y secundario. En esta primera etapa del ciclo lectivo 2024 se trabaja solamente sobre esta muestra para que en el ciclo lectivo 2025 el programa Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática pueda ser implementado en todas las escuelas mendocinas”, anticipa Claudia Ferrari.

Sobre los resultados obtenidos, la subsecretaria de Educación Claudia Ferrari precisó que la DGE desarrolló una propuesta de mejora en el área de Matemática para luego evaluar el impacto que se logrará al aplicar diferentes acciones y estrategias.

“La propuesta tiene como pilar, no sólo la evaluación, sino también la elaboración de material didáctico para compartir, promover encuentros entre docentes que enseñan matemáticas y todas las propuestas de desarrollo vinculadas a actividades dentro del aula tendientes a la mejora de los resultados”, observó la subsecretaria de Educación.

Resultados y análisis sobre el área de Matemática en los niveles obligatorios

Según informaron desde el Gobierno, el bajo rendimiento de los estudiantes que se registró durante esta primera muestra coincide con los resultados obtenidos en mediciones que se realizaron a nivel internacional, nacional y provincial, los cuales consideraron "no favorables".

En el caso del Operativo Aprender 2023 arrojó que el 50 % de estudiantes en el nivel primario estaban con un nivel por debajo del básico o básico. En tanto en el programa provincial Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática el gobierno escolar confirmó que un 45 % de cuarto grado de primaria no alcanzaron los aprendizajes muy específicos que tienen que ver con operaciones y con cálculos. En tanto en séptimo grado el registro estuvo por arriba del 50 % de los estudiantes que no lograron resolver un aprendizaje particular.

Con respecto al secundario, tanto en el Operativo PISA 2022 como en el Aprender 2023 tampoco se lograron buenos rendimientos de los estudiantes. Estos resultados también se convalidaron con los arrojados por el programa provincial donde los estudiantes de tercer año registraron un 54 % y en quinto año un 46 % en un nivel crítico o básico.

En este sentido, la directora de Planificación de la Calidad Educativa, Nélida Maluf, dijo que con la implementación del programa “Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática” se ratificaron los resultados que ya se venían registrando en los otros operativos de evaluación.

“Es importante destacar que, en el operativo provincial, se tomó la decisión de llevar adelante la medición a un solo aprendizaje vinculado a las operaciones y los números en el caso de primaria y de funciones y álgebra en el caso de secundaria”, contó Maluf.

Asimismo, precisaron que los docentes recibirán material para trabajar puntualmente y poder aplicarlo con los grupos que fueron evaluados en la próxima medición que será en el mes de noviembre. Esta propuesta también estará a disposición dentro de las Jornadas Docentes Remuneradas 2024.

"A través del Plan de Mejora 2024 las escuelas secundarias van a tener que hacer foco en el aprendizaje matemático y observar detenidamente cómo van los saberes de los estudiantes", agregó la cartera y anticiparon que se generará material de ese espacio curricular para el ingreso a primer año de secundaria.

image.png El plan de la DGE para mejorar el desempeño en Matemática: de qué se trata

"Desde el gobierno escolar se entiende que la clave está puesto en las prácticas de los docentes y mejorar las estrategias de enseñanza. Por esta razón se trabajará fuertemente con el nivel Superior para mejorar la formación y capacitación docente", completan desde Educación.

Las acciones que implementará la DGE

Con el objetivo de mejorar el desempeño y los conocimientos de los estudiantes de nivel primario y secundario en el área de Matemática, la DGE desarrollará diversas estrategias y acciones:

Taller de Intervención didáctica para las escuelas participantes de la muestra 2024

Encuentros presenciales y virtuales para docentes de las escuelas participantes a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. Inclusión de los docentes en jornada remunerada. Meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre.

Para alumnos de 4° y 7° grado, 3° y 5° año: propuestas de actividades áulicas y las disponibles en GEM+.

Jornadas remuneradas 2024

Implementación de trayecto formativo breve, adaptación de la formación que reciben las escuelas participantes de la muestra. Destinada a todos los docentes de la provincia. Se replica por departamento. Meses de septiembre, octubre, noviembre.

Fortalecimiento de las trayectorias en nivel primario con una hora más.

Material de apoyo al aprendizaje 2024.

Cuadernillos de trabajo matemático para 4°, 5°, 6° y 7° grado.

Plan de Mejora Institucional 2024 para Educación Media (PMI)

Proyecto de mejora centrado en el aprendizaje de la matemática.

Formación/capacitación específica para los docentes.

Material de apoyo al aprendizaje matemático 2025.

Libro de prácticas y problemas para ingresar a la escuela secundaria.

Cuadernillos de trabajo matemático desde sala de 4 y 5, 1°, 2° y 3° grado. Se completa el material de apoyo elaborado en el 2024.

Educación Superior

Declaración del Profesorado de Matemática como carrera prioritaria. Evaluación del Nuevo Plan de Estudios.

Sistema de incentivos para la elección de la carrera (becas).

Práctica rentada para estudiantes avanzados con rendimiento académico notable.

Postítulo en la enseñanza de la matemática: actualización.

Función docente en la escuela