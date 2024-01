El dolor de los productores sanrafaelinos: piden declarar la emergencia agropecuaria

"Anoche fue un desastre, hacía años que no teníamos una tormenta de esta intensidad. Hay partes que están en invierno pleno, hay viñas que no le ha quedado nada, solo los sarmientos gruesos o los troncos. Ayer me comentaban que estaban cosechando ciruela y esta mañana no sabían si cuando llegaban tenían para seguir cosechando o nada", expresó Inés, una de las vecinas de localidad de La Nora.