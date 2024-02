El Back de la Fiesta de la Vendimia 2024: conocé a la reina de Rivadavia

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " EL BACK DE VENDIMIA | RIVADAVIA Te presentamos a Florencia Lagos (@floralagos) Reina de Rivadavia 2024 Florencia representó a La Central y fue coronada en la fiesta "Mujer de Vendimias" el pasado 3 de febrero. La elección se llevó a cabo a través del voto popular, mediante un sorteo de terminaciones de DNI. Tiene 24 años, es de Tauro y estudia la Licenciatura en kinesiología y fisioterapia. Su banda favorita es Morat, y es fan de la serie "Anne with an e" Su proyecto lo llamó "Jóvenes saludables: Fomentemos la Salud Mental". Está orientado a adolescentes y adultos jóvenes para trabajar, a través de talleres, temas como estrés, ansiedad y depresión. Su hermana Julieta fue Reina Nacional de la Vendimia en 2019 ¿Cómo le fue en la challenge de #ElBack? No te pierdas el video Gracias por acompañarnos @tramasica.arteymagia @citybusmza @rioaventuraok @knauer_ropacomoda @laflorita.ok @elhornitomendoza Atentos a nuestras redes que pronto vas a poder participar para ganarte tooodos los premios que se llevan las Reinas @ericagarcialoc @luvicencio @miguebartoluce @maurivasca #Vendimia2024 #vendimia #rivadavia #mendoza #reel #video #instagram #florlagos #challenge #morat"

