18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día Mundial de los Récord Guinness: qué se celebra este 18 de noviembre y su origen

Cada 18 de noviembre, se celebra el Día Mundial de los Récord Guinness. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial de los Récord Guinness: qué se celebra este 18 de noviembre y su origen

Día Mundial de los Récord Guinness: qué se celebra este 18 de noviembre y su origen

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial de los Récord Guinness, una fecha creada por la famosa marca irlandesa para dar a conocer los récords más insólitos y sorprendentes del mundo. Descubrí todos los detalles de esta efeméride aquí.

Récord Guinness (2)
Hoy es el Día Mundial de los Récord Guinness

Hoy es el Día Mundial de los Récord Guinness

18 de noviembre: por qué se celebra el Día Mundial de los Récord Guinness

La marca Guinness, reconocida mundialmente por su cerveza irlandesa, dio origen al famoso Guinness World Records gracias a su director Sir Hugh Beaver, quien en 1950 vio la oportunidad de promocionar los récords mundiales más curiosos e insólitos mediante un libro. Desde entonces, cada 18 de noviembre se celebra esta efeméride para motivar a las personas a superar cualquier tipo de desafío.

Lee además
Consejos Esenciales para Jugar en Casinos Online como un Profesional
Juegos de azar

Consejos esenciales para jugar en casinos online como un profesional
Cómo convertir su experiencia en apuestas en un producto digital rentable
Juegos de azar

Cómo convertir su experiencia en apuestas en un producto digital rentable

La idea del libro Guinness surgió durante una cacería en Inglaterra, cuando Beaver y sus amigos se preguntaron cuál sería el ave más rápida. Esa duda inspiró al director a registrar todos los récords posibles, sin importar su naturaleza ni finalidad, dejando constancia de hazañas únicas en todo el mundo.

Algunos récords Guinness curiosos

  • El túnel de carretera más largo del mundo: construido en California en 1936, mide 165 metros de largo, 24 metros de ancho y 17 metros de alto. Cerca de 280.000 vehículos lo atraviesan, convirtiéndolo en una vía de circulación clave de la ciudad.
  • La bicicleta más larga del mundo: registrada en 2015 en Australia, fue resultado de la colaboración entre la empresa petrolera Santos y la Universidad de Adelaida. Alcanzó 41,42 metros de longitud, incorporó 38 pedales y equivale a la mitad de una cancha de fútbol.
  • La imagen más grande del mundo formada por personas: el 21 de septiembre de 2019, en Chongqing, China, 2.009 personas se unieron para recrear un SUV CS75 Plus. La figura alcanzó dimensiones de 44,7 metros de largo por 17,5 metros de ancho, convirtiéndose en un récord mundial impresionante. / Ámbito

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 18 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

El Teatro Independencia cumple 100 años: el templo cultural que forjó a generaciones mendocinas

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico para el sorteo de este miércoles 19 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 18 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 18 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 18 de noviembre

Caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 18 de noviembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

La escuela donde ocurrió el abuso sexual está ubicada en Los Corralitos, Guaymallén.
no hay detenidos

Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

La Policía de Mendoza realizó intervenciones en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén
Intervenciones

Megaoperativo de la Policía en Mendoza: detenciones, drogas y armas incautadas en 48 horas

Así quedó el auto en el que viajaban las vícitmas fatales en Guaymallén.
manejaba alcoholizado y en contramano

Condenaron al conductor que mató a padre e hija en Guaymallén y se fugó 12 años

Te Puede Interesar

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual.
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
Este martes, Julieta Makintach fue destituida. 
"Justicia Divina"

Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por decisión unánime

Por Sitio Andino Policiales
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

Por Florencia Martinez del Rio