Día Mundial de los Récord Guinness: qué se celebra este 18 de noviembre y su origen

Cada 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial de los Récord Guinness, una fecha creada por la famosa marca irlandesa para dar a conocer los récords más insólitos y sorprendentes del mundo. Descubrí todos los detalles de esta efeméride aquí.

Récord Guinness (2) Hoy es el Día Mundial de los Récord Guinness 18 de noviembre: por qué se celebra el Día Mundial de los Récord Guinness La marca Guinness, reconocida mundialmente por su cerveza irlandesa, dio origen al famoso Guinness World Records gracias a su director Sir Hugh Beaver, quien en 1950 vio la oportunidad de promocionar los récords mundiales más curiosos e insólitos mediante un libro. Desde entonces, cada 18 de noviembre se celebra esta efeméride para motivar a las personas a superar cualquier tipo de desafío.

La idea del libro Guinness surgió durante una cacería en Inglaterra, cuando Beaver y sus amigos se preguntaron cuál sería el ave más rápida. Esa duda inspiró al director a registrar todos los récords posibles, sin importar su naturaleza ni finalidad, dejando constancia de hazañas únicas en todo el mundo.

Algunos récords Guinness curiosos El túnel de carretera más largo del mundo: construido en California en 1936, mide 165 metros de largo, 24 metros de ancho y 17 metros de alto. Cerca de 280.000 vehículos lo atraviesan, convirtiéndolo en una vía de circulación clave de la ciudad.

construido en California en 1936, mide 165 metros de largo, 24 metros de ancho y 17 metros de alto. Cerca de 280.000 vehículos lo atraviesan, convirtiéndolo en una vía de circulación clave de la ciudad. La bicicleta más larga del mundo: registrada en 2015 en Australia, fue resultado de la colaboración entre la empresa petrolera Santos y la Universidad de Adelaida. Alcanzó 41,42 metros de longitud, incorporó 38 pedales y equivale a la mitad de una cancha de fútbol.

registrada en 2015 en Australia, fue resultado de la colaboración entre la empresa petrolera Santos y la Universidad de Adelaida. Alcanzó de longitud, incorporó y equivale a la mitad de una cancha de fútbol. La imagen más grande del mundo formada por personas: el 21 de septiembre de 2019, en Chongqing, China, 2.009 personas se unieron para recrear un SUV CS75 Plus. La figura alcanzó dimensiones de 44,7 metros de largo por 17,5 metros de ancho, convirtiéndose en un récord mundial impresionante. / Ámbito Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 18 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.