Día Mundial de los Récord Guinness: qué se celebra este 18 de noviembre y su origen

Cada 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial de los Récord Guinness, una fecha creada por la famosa marca irlandesa para dar a conocer los récords más insólitos y sorprendentes del mundo. Descubrí todos los detalles de esta efeméride aquí.
La marca Guinness, reconocida mundialmente por su cerveza irlandesa, dio origen al famoso Guinness World Records gracias a su director Sir Hugh Beaver, quien en 1950 vio la oportunidad de promocionar los récords mundiales más curiosos e insólitos mediante un libro. Desde entonces, cada 18 de noviembre se celebra esta efeméride para motivar a las personas a superar cualquier tipo de desafío.
La idea del libro Guinness surgió durante una cacería en Inglaterra, cuando Beaver y sus amigos se preguntaron cuál sería el ave más rápida. Esa duda inspiró al director a registrar todos los récords posibles, sin importar su naturaleza ni finalidad, dejando constancia de hazañas únicas en todo el mundo.
