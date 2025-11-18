18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud

La Asociación Bioquímica de Mendoza denuncia la retención de recetas médicas de los pacientes

La Asociación Bioquímica de Mendoza puso en marcha una campaña en contra de algunos centros asistenciales que retienen las recetas médicas de los pacientes.

La Asociación Bioquímica de Mendoza denuncia la retención de recetas médicas de los pacientes.

La Asociación Bioquímica de Mendoza denuncia la retención de recetas médicas de los pacientes.

 Por Natalia Mantineo

La Asociación Bioquímica de Mendoza (ABM) alzó la voz contra una serie de irregularidades que, según denuncian, afecta directamente los derechos de los pacientes en la provincia de Mendoza. Se trata de la retención de recetas médicas en centros asistenciales.

Frente a esta situación, la entidad lanzó la campaña "La receta es tuya" con el objetivo de visibilizar esta situación y empoderar a la población para que pueda ejercer su derecho a la libre elección de profesional y laboratorio.

Lee además
Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV
Luz Grau en plena area de catar y calificar cafe
Proyección Internacional

Cafe de especialidad: una argentina de Mendoza hace historia en los Global Coffee Awards
analisis-laboratorio.jpg
Asociación Bioquímica de Mendoza denuncia irregularidades de varios centros médicos.

Asociación Bioquímica de Mendoza denuncia irregularidades de varios centros médicos.

Bioquímicos de Mendoza, en contra de las irregularidades

El problema central, alertado por la ABM, tiene que ver con el direccionamiento de los estudios clínicos que realizan muchos pacientes.

"Hemos visto que muchos pacientes nos reclaman que no han podido ir a su bioquímico de confianza y hemos detectado que se retiene la receta, es decir, la prescripción médica de los análisis, en el centro médico donde el médico los atendió. A raíz de esta situación, el paciente no puede concurrir al laboratorio que desea," advirtieron desde la Asociación.

Esta práctica indebida limita la libre elección de profesionales bioquímicos, un principio fundamental amparado por la Ley Provincial N° 8.401, que regula el ejercicio de la profesión bioquímica en Mendoza.

Hospital Notti, asamblea ATE, atención médica, médicos, enfermeros, pacientes, doctores, niños, pediatría, internación, control médico, medicos residentes
El problema central tiene que ver con el direccionamiento de los estudios clínicos que realizan muchos pacientes.

El problema central tiene que ver con el direccionamiento de los estudios clínicos que realizan muchos pacientes.

Pacientes, no rehenes: el derecho a elegir

La campaña "La receta es tuya" busca desalentar este tipo de situaciones y garantizar que los pacientes no se conviertan en "rehenes" de un sistema de derivación forzada.

"La libre elección del bioquímico es un derecho que todo paciente tiene. Con esta campaña lo que buscamos es empoderar a la población para que pueda reclamar la prescripción médica y no sean rehenes, para que tengan derechos para acudir a su laboratorio de confianza," enfatizaron los bioquímicos mendocinos.

paciente.jpg

PAMI, entre los más afectados

Según la ABM, los pacientes más vulnerables a este tipo de direccionamiento son, por lo general, los afiliados de PAMI. La confianza en el centro médico donde realizan la consulta lleva a estos pacientes a pensar que el único laboratorio que puede procesar sus análisis es el que está asociado a dicho centro.

"En Mendoza existe una red de más de 230 laboratorios, por lo que el paciente puede elegir de acuerdo a su conveniencia," lo que subraya la importancia de ejercer el derecho a elegir libremente.

Temas
Seguí leyendo

Cuando una fábrica explota, qué sucede con los seguros y quién responde

Histórico: una argentina mejor comunicadora global del vino

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Consejos esenciales para jugar en casinos online como un profesional

Cómo convertir su experiencia en apuestas en un producto digital rentable

El Teatro Independencia cumple 100 años: el templo cultural que forjó a generaciones mendocinas

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

LO QUE SE LEE AHORA
El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

Las Más Leídas

El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Anabel fernández Sagasti ¿El nombre del kirchenerismo parala Corte Suprema?
Poder Judicial

Negociaciones por la Corte Suprema ¿El kirchnerismo propone a Anabel Fernández Sagasti?

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual. video
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Te Puede Interesar

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento. video
Es ley

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

Por Florencia Martinez del Rio
El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional
Nueva medida

El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

Por Sofía Pons
Denuncia en Guaymallén: el SUTE y la DGE se pronunciaron sobre lo ocurrido el lunes.
Comunicado oficial

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Por Celeste Funes