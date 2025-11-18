La Asociación Bioquímica de Mendoza denuncia la retención de recetas médicas de los pacientes.

La Asociación Bioquímica de Mendoza (ABM) alzó la voz contra una serie de irregularidades que, según denuncian, afecta directamente los derechos de los pacientes en la provincia de Mendoza. Se trata de la retención de recetas médicas en centros asistenciales.

Frente a esta situación, la entidad lanzó la campaña "La receta es tuya" con el objetivo de visibilizar esta situación y empoderar a la población para que pueda ejercer su derecho a la libre elección de profesional y laboratorio.

El problema central, alertado por la ABM, tiene que ver con el direccionamiento de los estudios clínicos que realizan muchos pacientes.

De acuerdo con lo explicado desde la entidad, se ha detectado que, en algunos centros médicos, la prescripción de los análisis es retenida después de la consulta , impidiendo que el paciente pueda llevar su receta al laboratorio de su elección.

"Hemos visto que muchos pacientes nos reclaman que no han podido ir a su bioquímico de confianza y hemos detectado que se retiene la receta, es decir, la prescripción médica de los análisis, en el centro médico donde el médico los atendió. A raíz de esta situación, el paciente no puede concurrir al laboratorio que desea," advirtieron desde la Asociación.

Esta práctica indebida limita la libre elección de profesionales bioquímicos, un principio fundamental amparado por la Ley Provincial N° 8.401, que regula el ejercicio de la profesión bioquímica en Mendoza.

El problema central tiene que ver con el direccionamiento de los estudios clínicos que realizan muchos pacientes. Foto: Cristian Lozano

Pacientes, no rehenes: el derecho a elegir

La campaña "La receta es tuya" busca desalentar este tipo de situaciones y garantizar que los pacientes no se conviertan en "rehenes" de un sistema de derivación forzada.

"La libre elección del bioquímico es un derecho que todo paciente tiene. Con esta campaña lo que buscamos es empoderar a la población para que pueda reclamar la prescripción médica y no sean rehenes, para que tengan derechos para acudir a su laboratorio de confianza," enfatizaron los bioquímicos mendocinos.

PAMI, entre los más afectados

Según la ABM, los pacientes más vulnerables a este tipo de direccionamiento son, por lo general, los afiliados de PAMI. La confianza en el centro médico donde realizan la consulta lleva a estos pacientes a pensar que el único laboratorio que puede procesar sus análisis es el que está asociado a dicho centro.

"En Mendoza existe una red de más de 230 laboratorios, por lo que el paciente puede elegir de acuerdo a su conveniencia," lo que subraya la importancia de ejercer el derecho a elegir libremente.