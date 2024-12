De $10.000 en adelante, esto cuesta preparar la cena para las Fiestas de fin de Año

La cena del 24 y 31 de diciembre suele ser una de las más esperadas del año. Es que muchas familias ansían disfrutar de los sándwiches de miga, el tradicional Vitel Toné o la carne a la parrilla . Por ello, esta época implica un gasto importante y una gran presencia de mendocinos en las calles; especialmente de aquellos que por cuestiones de tiempo o porque no quieren arriesgar el buen estado de los alimentos al almacenarlos en casa, prefieren no hacer las compras con tanta antelación, pero sí algunos días antes.

Según comentaron desde una de las carnicerías situadas en el Mercado Central a Sitio Andino, muchos ya comenzaron a “stockearse” . “La gente está comprando bastante. Por lo general, la mayoría tiene freezer y prefieren llevar ahora y no venir con la locura del lunes o martes”, señaló el encargado de Carnes Rizzo.

También te puede interesar: Cómo preparar el clásico y delicioso Vitel Toné que sorprenderá a tu familia en estas fiestas

Pese a los aumentos, la carne es uno de los alimentos preferidos para la cena navideña

A principios de este mes, la carne experimentó una nueva actualización de precios que ronda el 15% y el 18% en la provincia de Mendoza. No obstante, desde la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza comentaron a este medio que las ventas comenzaron a mejorar en este último tramo del año, especialmente desde septiembre.

“Se empezaron a ver mejoras en el consumo. Puede tener que ver con la estacionalidad pero también creemos que, de alguna manera, es porque se va recuperando un poco el salario”, expresó Edgardo Fretes, representante de la entidad.

En este sentido, el encargado de la carnicería del Mercado Central precisó que “el año pasado no se vendió tanto como ahora”. “Yo creo que esta Navidad se vendió mucho más y eso que los precios han subido entre un 10% y un 15%. Me parece que, en estas fiestas, se va a consumir más carne”, completó. Asimismo, expresó que no se esperan nuevos aumentos para lo que resta de diciembre y todo apunta a que los precios se mantendrán.

Uno por uno, cuánto costará armar la cena navideña en Mendoza

Aquellas familias que optan por “tirar todo a la parrilla” en Nochebuena, deben tener en cuenta no solo los cortes de carne que protagonizarán la cena, sino también los acompañamientos. En este sentido, en varias carnicerías del Gran Mendoza se puede encontrar el kilo de lengua desde $6.200 y $7.500; o matambre para arrollado por $9.900.

Según precisaron desde Carnes Rizzo, un asado para una familia tipo (dos adultos y dos menores) con embutidos ronda los $30.000. Mientras que el asado criollo se vende a $4.800 por kilo, la bola de lomo, la cuadrada, paleta y el cuadril se vende a $7.500 (por pieza y por kilo).

Plato de chivito malarg De $10.000 en adelante, esto cuesta preparar la cena para las Fiestas de fin de Año GENTILEZA

Se calcula que, por cada hombre, la porción de carne estimada es de 450g; por mujer de 350g y por niño 150g.

El costillar de novillo entero también puede adquirirse entre $7.500 y $8.000, mientras que el kilo de carne a la olla desciende a $6.000 y, si se prefiere costeletas de cerdo, se deberá abonar $5.590.

Por otro lado, quienes deseen disfrutar de un chivito (entero o mitad), encontrarán precios de entre $9.990 a $12.000 el kilo, al igual que el lechón. El corderito mamón se ubica en torno a los $8.990 por kilo.

Si en vez de cocinar se prefiere comprar algo preparado, una gran alternativa es señar la comida y buscarla algunas horas antes de la cena. En “Como en casa”, un comercio también ubicado en el Mercado Central, una promoción de pollo relleno con ensalada tiene un valor de $27.000. Si a esa promoción se le añade media docena de empanadas y 50 sándwiches de miga, el precio a abonar es de $69.400.

También te puede interesar: Así será el horario de los comercios para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo