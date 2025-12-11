Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en noviembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

En simultáneo con los índices que publica el INDEC, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza , y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia ; correspondientes al mes de noviembre de 2025 .

La primera de ellas creció en los últimos 30 días un 5,28 por ciento , ubicándose hoy en los $1.150.461,46 , que son los ingresos que requiere una familia tipo mendocina (una pareja con dos hijos menores) para no caer en la pobreza .

Peligro latente en la cocina Por qué aumentan los casos de botulismo y cómo evitar la enfermedad

En cuanto a la CBA, que representa al conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas , en noviembre de este año se situó en los $471.500,60 , que es lo que requiere una familia para no ser indigente (pobreza extrema). En este caso, el índice se situó también un 5,28% por encima del mes anterior .

Pobreza e indigencia: la evolución de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza.

En comparación al mismo mes del año pasado, la CBT creció en Mendoza 32,78 por ciento; en tanto que la CBA registró una variación del 33,51%.

Cuánto necesitó una familia argentina para no ser pobre en noviembre de 2025

En el ámbito nacional, según las mediciones del INDEC, el costo de la canasta básica total subió 3,6% en noviembre. En términos interanuales el incremento fue del 25,5%, por debajo de la inflación general, que dio un 31,4% para el mismo período.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1999192756430803229&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual https://t.co/lbGaYuWxdB pic.twitter.com/RzidYKGNF9 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2025

De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.257.329 para no caer en la pobreza durante el undécimo mes del año, a nivel país.

Respecto a la indigencia, medida por la canasta básica alimentaria, se ubicó en los $566.364, que es lo necesario para que una familia no caiga en la indigencia. El incremento mensual fue del 4,1 por ciento, alcanzando el 28,9% interanual.