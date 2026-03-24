Con más de 8 mil reclamos al año, Mendoza impulsa una escuela para educar a consumidores

En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor , la Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno de Mendoza presentó la Escuela Mendocina de Educación en Consumo , un nuevo espacio digital orientado a la prevención, la educación y el acceso a derechos en las relaciones de consumo.

La propuesta busca acompañar a la ciudadanía con información clara, recursos prácticos y canales oficiales para realizar consultas, trámites y denuncias, promoviendo un consumo más consciente y seguro.

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La Escuela del Consumidor s e plantea como un entorno accesible donde las personas puedan informarse antes de comprar, contratar servicios o realizar reclamos, fortaleciendo así su capacidad de decisión en el mercado.

Esta iniciativa forma parte de una política que apunta no solo a resolver conflictos, sino también a prevenirlos a través de la educación en consumo , una estrategia clave para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

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Cuatro pilares para ordenar la información

El nuevo espacio está organizado en cuatro ejes principales:

Capacitaciones: formación virtual y presencial con herramientas prácticas.

Consumidores informados: contenidos organizados en categorías temáticas.

Novedades: alertas, campañas y actualizaciones.

Red de Protección al Consumidor: articulación con organismos del Estado para orientar reclamos.

Además, el sitio permite acceder de forma directa a secciones clave como denuncias, trámites y normativa vigente.

Contenidos por temas clave

Uno de los ejes centrales es la organización de contenidos en categorías que abordan problemáticas cotidianas, entre ellas:

Comercio electrónico y ciberestafas

Servicios financieros

Turismo y transporte

Vivienda y servicios del hogar

Consumo responsable

Derechos del consumidor

También se incorpora un espacio específico de Mujeres, Género y Diversidad, orientado a brindar herramientas para el acceso a derechos y la protección en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Datos que reflejan la demanda

Durante la presentación se dieron a conocer cifras correspondientes a 2025 que reflejan la importancia de estas políticas:

8.236 reclamos registrados en la provincia

1.357 tramitados por la Dirección Provincial

6.879 derivados a oficinas municipales

Distribución equilibrada entre mujeres y varones

Estos datos, provenientes de la Ventanilla Única Federal, permiten identificar las principales problemáticas y orientar acciones de protección y educación.

Cómo acceder a la Escuela Mendocina de Educación en Consumo

La Escuela Mendocina de Educación en Consumo ya se encuentra disponible de manera online y puede consultarse a través del sitio oficial del Gobierno de Mendoza, donde se centralizan contenidos, herramientas y canales de atención.