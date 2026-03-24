Con más de 8 mil reclamos al año, Mendoza impulsa una escuela para educar a consumidores

En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno de Mendoza presentó la Escuela Mendocina de Educación en Consumo, un nuevo espacio digital orientado a la prevención, la educación y el acceso a derechos en las relaciones de consumo.
La propuesta busca acompañar a la ciudadanía con información clara, recursos prácticos y canales oficiales para realizar consultas, trámites y denuncias, promoviendo un consumo más consciente y seguro.
Una herramienta para prevenir y empoderar al consumidor
La Escuela del Consumidor se plantea como un entorno accesible donde las personas puedan informarse antes de comprar, contratar servicios o realizar reclamos, fortaleciendo así su capacidad de decisión en el mercado.
Esta iniciativa forma parte de una política que apunta no solo a resolver conflictos, sino también a prevenirlos a través de la educación en consumo, una estrategia clave para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Cuatro pilares para ordenar la información
El nuevo espacio está organizado en cuatro ejes principales:
Capacitaciones: formación virtual y presencial con herramientas prácticas.
Consumidores informados: contenidos organizados en categorías temáticas.
Novedades: alertas, campañas y actualizaciones.
Red de Protección al Consumidor: articulación con organismos del Estado para orientar reclamos.
Además, el sitio permite acceder de forma directa a secciones clave como denuncias, trámites y normativa vigente.
Contenidos por temas clave
Uno de los ejes centrales es la organización de contenidos en categorías que abordan problemáticas cotidianas, entre ellas:
Comercio electrónico y ciberestafas
Servicios financieros
Turismo y transporte
Vivienda y servicios del hogar
Consumo responsable
Derechos del consumidor
También se incorpora un espacio específico de Mujeres, Género y Diversidad, orientado a brindar herramientas para el acceso a derechos y la protección en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Datos que reflejan la demanda
Durante la presentación se dieron a conocer cifras correspondientes a 2025 que reflejan la importancia de estas políticas:
8.236 reclamos registrados en la provincia
1.357 tramitados por la Dirección Provincial
6.879 derivados a oficinas municipales
Distribución equilibrada entre mujeres y varones
Estos datos, provenientes de la Ventanilla Única Federal, permiten identificar las principales problemáticas y orientar acciones de protección y educación.
Cómo acceder a la Escuela Mendocina de Educación en Consumo
La Escuela Mendocina de Educación en Consumo ya se encuentra disponible de manera online y puede consultarse a través del sitio oficial del Gobierno de Mendoza, donde se centralizan contenidos, herramientas y canales de atención.