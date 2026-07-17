17 de julio de 2026
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Chau al efecto raíz: la revolucionaria técnica de las famosas para liberar su cabello canoso con estilo

El Grey Blending revoluciona la peluquería actual. Esta técnica avanzada integra las canas al cabello de forma natural y elimina el temido efecto raíz.

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Chau al efecto raíz: la revolucionaria técnica de las famosas para liberar su cabello canoso con estilo 

 Por Pascual Porco

La búsqueda de una belleza más genuina instaló una nueva y fuerte tendencia en los salones de peluquería de todo el país. El Grey Blending se consolidó como la técnica predilecta para quienes desean integrar el cabello blanco de manera armoniosa con su tono base, desterrando por completo la esclavitud y dependencia de la tintura mensual.

Una técnica de precisión que trabaja con la luz y la sombra en el cabello

A diferencia de los métodos de coloración tradicionales que cubren la superficie con una capa uniforme y opaca de pigmento, este procedimiento de peluquería se basa en un juego estratégico de luces y sombras. El estilista realiza una mezcla visual aplicando reflejos sumamente finos en gamas frías, cenizas o platinadas, siguiendo de cerca el patrón de crecimiento natural del cabello blanco. De esta manera, se logra una transición difuminada y casi invisible que elimina el "efecto raíz" marcado.

El beneficio principal de este tratamiento es la drástica reducción de las visitas al salón, permitiendo espaciar los retoques entre 4 y 6 meses. Asimismo, resguarda la salud capilar al evitar la aplicación constante de químicos agresivos sobre el cuero cabelludo, disminuyendo el daño estructural. Desde el punto de vista estético, los matices platinados actúan como reflectores de luz natural, aportando un efecto rejuvenecedor y una gran luminosidad a las facciones del rostro.

Tres formas de aplicar el Grey Blending según cada tipo de pelo

Los especialistas adaptan la estrategia de coloración utilizando diferentes herramientas técnicas según la abundancia y distribución de las canas:

  • Balayage Ceniza: Se convierte en la opción ideal para melenas que presentan las primeras canas concentradas en sectores específicos, aportando una gran dimensión y movimiento.
  • Micro-lights o Babylights: Consiste en mechas ultra delgadas que se entrelazan de forma directa con los hilos blancos dispersos, logrando una mimetización perfecta.
  • Herringbone Highlights: Un avanzado patrón de espiga en diagonal que entrecruza tonos cálidos y fríos, imitando con exactitud el crecimiento orgánico del cabello.

Esta técnica está especialmente recomendada para personas que poseen entre un 30% y un 70% de canas, o para quienes desean abandonar las tinturas tradicionales sin la necesidad de realizarse un corte de pelo radical. Esta técnica está especialmente recomendada para personas que poseen entre un 30% y un 70% de canas, o para quienes desean abandonar las tinturas tradicionales sin la necesidad de realizarse un corte de pelo radical.

Para sostener los resultados en el hogar, el mantenimiento es simple pero requiere de cierta constancia para evitar que las fibras se tornen amarillentas. Los estilistas aconsejan incorporar un champú matizador morado o azul una vez por semana para neutralizar los reflejos cálidos no deseados. Adicionalmente, debido a que la cana es un pelo estructuralmente más seco, se vuelve obligatorio el uso de mascarillas de hidratación profunda y protectores térmicos antes del uso de planchitas o secadores, garantizando que el diseño luzca sano, sofisticado y radiante en el día a día.

En una época donde la autenticidad define las nuevas pautas de la moda urbana, aprender a convivir con el paso del tiempo se transformó en el máximo reflejo de la elegancia contemporánea.

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