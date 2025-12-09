Atención usuarios:  cambios de recorrido en el transporte público por sesión especial en la Legislatura.

Debido a la sesión especial en la Legislatura de la provincia de Mendoza sobre el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, se ha implementado un operativo de seguridad que incluye cortes de calles y cambios en los recorridos del transporte público en el microcentro.
Zona–Centro: Patricia Mendocinas → Necochea → 25 de Mayo → Rivadavia → Patricia Mendocinas → recorrido habitual.
Grupo 300 (línea 305)
Zona–Centro: España → Montevideo → Chile → Gutiérrez → España → recorrido habitual.
Grupo 700 (línea 740)
Zona–Centro: Gutiérrez → 25 de Mayo → Rivadavia → Patricia Mendocinas → recorrido habitual.
Grupo 800 (línea 823)
Zona–Centro: Necochea → 25 de Mayo → Rivadavia → Patricia Mendocinas → recorrido habitual.
Se estima que la sesión podría extenderse varias horas más, por lo que se recomienda a los mendocinos evitar la zona de la Casa de las Leyes y utilizar la información de los desvíos proporcionada anteriormente para planificar los recorridos de la tarde.