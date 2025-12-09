Atención usuarios: cambios de recorrido en el transporte público por sesión especial en la Legislatura. Foto: Cristian Lozano

Debido a la sesión especial en la Legislatura de la provincia de Mendoza sobre el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, se ha implementado un operativo de seguridad que incluye cortes de calles y cambios en los recorridos del transporte público en el microcentro.

Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación. Los desvíos se mantendrán durante el desarrollo de la actividad legislativa.

transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro.jpg Transporte público, modificado: varias líneas que transitan por la Legislatura cambiarán sus recorridos. Foto: Yemel Fil Transporte público: cortes de calles y desvíos Las siguientes calles permanecerán cerradas en los alrededores de la Casa de las Leyes:

España (entre Rivadavia y Espejo).

Patricia Mendocinas (entre Gutiérrez y Rivadavia).

Espejo (entre 9 de Julio y Patricia Mendocinas). Líneas afectadas y desvíos Grupo 100 (125 – 126): Zona–Centro: Montevideo → Chile → Las Heras → recorrido habitual.

Grupos 300, 400, 500, 600, 700 y 900: Líneas: 300 (309, 313, 316, 319, 320, 330, 331, 350, 371) 400 (400, 401, 402, 440, 441, 442, 461, 468) 500 (520, 521, 524, 525, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 549, 550, 558, 562, 563) 600 (610, 612, 640, 670) 700 (720) 900 (905, 910, 912) Zona–Centro: Patricia Mendocinas → Necochea → 25 de Mayo → Rivadavia → Patricia Mendocinas → recorrido habitual. Grupo 300 (línea 305) Zona–Centro: España → Montevideo → Chile → Gutiérrez → España → recorrido habitual. Grupo 700 (línea 740) Zona–Centro: Gutiérrez → 25 de Mayo → Rivadavia → Patricia Mendocinas → recorrido habitual. Grupo 800 (línea 823) Zona–Centro: Necochea → 25 de Mayo → Rivadavia → Patricia Mendocinas → recorrido habitual. transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro.jpg Durante el feriado, habrá frecuencias reducidas en el transporte público. Foto: Yemel Fil Se estima que la sesión podría extenderse varias horas más, por lo que se recomienda a los mendocinos evitar la zona de la Casa de las Leyes y utilizar la información de los desvíos proporcionada anteriormente para planificar los recorridos de la tarde.