El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.

En la sesión de este martes en la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza se espera la sanción final de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de PSJ Cobre Mendocino y otros proyectos vinculados a la minería . De esta manera, el Gobierno podrá avanzar en el desarrollo de la actividad sin contar con el respaldo de la oposición.

Aunque el peronismo votará dividido las iniciativas, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para darle luz verde tanto a PSJ y Malargüe Distrito Minero Occidental II , como a las leyes de creación del Régimen de Regalías y del Fondo Compensador Ambiental , tras ser aprobados por Diputados .

En el caso del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino viene de ser sancionado con el apoyo de 32 legisladores. Otros 13 votaron en contra, entre ellos, el bloque del Partido Justicialista (PJ), José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y los sancarlinos Rolando Scanio y Jorge Difonso .

La sesión será presidida por el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner , debido a que la vicegobernadora Hebe Casado quedó al frente del Ejecutivo por el viaje del gobernador Alfredo Cornejo a Buenos Aires para participar de la última reunión del año del Consejo de Mayo.

Debate en el Senado

El peronismo ya adelantó su rechazo a PSJ en el Senado, pese a que oficialismo persiguió los acuerdos para dar una imagen de consenso político ante un tema que se le tornó adverso a distintos gobiernos, pero que esta vez Cornejo impulsa apoyado en el triunfo electoral de octubre como aval.

30 de septiembre, reforma estatuto empleado publico, senado, senadores, legislatura Cámara de Senadores. Foto: Yemel Fil

El peronismo- con Adriana Cano como presidenta de bloque- tiene a los senadores Félix González y Helio Perviú, vinculados al kirchnerismo, mientras que el resto responde a los intendentes. Aunque algunos legisladores están a favor de hacer minería, el PJ se quejó del rápido paso que tuvieron los expedientes por comisiones en la Cámara alta para darle despacho la semana pasada. Además aseguraron que sus propuestas de modificaciones no fueron tratadas.

Asimismo, se espera el voto negativo de Dugar Chappel, del Partido Verde. Por el contrario, el oficialismo tendría nuevamente el acompañamiento del PRO y aliados.

La aprobación de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) implica que los proyectos de exploración puedan comenzar. El desarrollo de la minería en la provincia es uno de los ejes del segundo mandato del gobernador Alfredo Cornejo y con la que planea "dinamizar la economía" provincial.

Operativo de seguridad en la Legislatura de Mendoza

Este martes habrá movilizaciones hacia la Legislatura de Mendoza convocadas por organizaciones ambientalistas y en defensa del agua. Es por ello que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el director general de Policías, Marcelo Calipo, diseñaron un operativo especial. Acordaron con la Municipalidad de la Ciudad ubicar las protestas en la Plaza Independencia, sin posibilidd de realizar acampes.

bc15ea11-713d-4339-ab9c-5500656ef5ab Gran operativo policial en las inmediaciones de la Legislatura. Yemel Fil

"En Mendoza el orden no se negocia y las leyes se cumplen", afirmó Rus. "Quienes quieran expresar su acuerdo o desacuerdo podrán hacerlo en convivencia, sin violentos y sin afectar la vida del resto de los ciudadanos. Ese es el equilibrio democrático que debemos recuperar", agregó la funcionaria.

PSJ Cobre Mendocino

El Proyecto San Jorge Cobre Mendocino está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Se trata de la primera iniciativa de cobre a mediana escala de la provincia y uno de los desarrollos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera, orientado a producir insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.

La DIA recomienda una serie de instrucciones que apuntan al control. Desde la Subsecretaria de Ambiente explicaron que se trata del desarrollo de "indicadores que son de procesos evolutivos y de control permanente" para que, en caso de incumplimiento de cualquier requisito específico, "se pierde la aprobación de dicho proceso y de cualquier proyecto que se pueda hacer en adelante".

También establece un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. A su vez, la empresa debe implementar Programas de Integridad y Compromiso, haciéndolo extensible a toda su cadena de contratación. Como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.

Malargüe Distrito Minero Occidental II

El Senado también tratará la segunda etapa de MDMO incorpora 27 nuevos proyectos de exploración, definidos tras una audiencia pública y el análisis técnico de organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales. Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) incluyen planes de manejo específicos en zonas altas y prevé un seguimiento ambiental estricto.

Las 27 DIA corresponden a los proyectos individualizados como: Cuprum, EI Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia (A° de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma y Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.

Regalías y Fondo Compensador

En la misma sesión se debatirá una norma provincial para distribuir los ingresos que surgen de la explotación de los recursos naturales, basándose en la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras. La iniciativa fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” como máximo para el cobro de regalías y dispone que las empresas deberán presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva. Dicha distribución será de un 88% para Rentas Generales y un 12% para los municipios que adhieran a la ley.

A su vez, con el Fondo Compensador pretenden enfrentar posibles daños ambientales colectivos, trabajar en la remediación, saneado y reparación. Será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente e incluye multas, tasas y tributos relacionados, indemnizaciones judiciales, subsidios, donaciones, convenios, legados, créditos nacionales o internacionales.

Los recursos podrán destinarse a la restauración o mitigación de daños ambientales de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; a acciones de compensación para recomponer áreas afectadas por actividades industriales; también a la atención de emergencias ambientales; y a la ejecución de obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades afectadas.