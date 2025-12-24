30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Megaoperativo

Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, el transporte público funcionará con horarios especiales. En tanto, los hospitales, reforzarán las guardias.

Así funcionará el transporte público durante Navidad.

Así funcionará el transporte público durante Navidad.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Con el objetivo de garantizar la movilidad y la asistencia sanitaria de mendocinos y turistas durante Navidad y Año Nuevo, el Gobierno de Mendoza presentó los detalles del operativo especial. El plan incluye un esquema de frecuencias adaptado para el transporte público y un refuerzo estratégico en los hospitales.

transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro.jpg
Navidad y Año Nuevo: el transporte público funcionará con frecuencias especiales.

Navidad y Año Nuevo: el transporte público funcionará con frecuencias especiales.

Navidad: transporte público, frecuencias y horarios especiales

La Dirección de Transporte informó que el esquema para los días de vísperas de fiestas (24 y 31 de diciembre) contempla que las unidades de servicios urbanos, de media y larga distancia, circulen con las frecuencias habituales de un día hábil.

Lee además
Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza.
Para tener en cuenta

Año Nuevo: cómo serán los horarios del comercio en Mendoza
Cómo está el Paso Los Libertadores hoy: largas filas y demoras por fin de año. Foto de archivo.
Colapso pre fiestas

Cruzar a Chile, una odisea: el Paso Los Libertadores presenta demoras de casi 4 horas

Sin embargo, se advirtió que los recorridos finalizarán cerca de las 21.30, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con antelación.

Para el día de Navidad (25 de diciembre), el servicio se mantendrá activo pero con frecuencias de día feriado, lo que implica una menor cantidad de unidades en la calle y tiempos de espera más prolongados entre cada coche.

Transporte público de pasajeros, SUBE, pasaje, boleto, colectivos, micros, parada, chofer
Navidad y Año Nuevo: durante el 24 y 31 los recorridos del transporte público finalizará a las 21.30.

Navidad y Año Nuevo: durante el 24 y 31 los recorridos del transporte público finalizará a las 21.30.

Salud: guardias reforzadas y atención en zonas turísticas

En el ámbito sanitario, la subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni, aseguró que el sistema está preparado para responder ante cualquier contingencia.

"Ante una urgencia o emergencia, los ciudadanos pueden concurrir a todas las guardias habilitadas, tanto de hospitales como de centros de salud", señaló la funcionaria, destacando que los efectores contarán con refuerzos de recurso humano para estas fechas.

Un punto clave del operativo es la cobertura en los destinos de mayor afluencia de visitantes. Debido a las altas temperaturas y la tradición de pasar las fiestas al aire libre, habrá puestos sanitarios y patrullajes en:

  • Espejos de agua: Valle Grande, Los Reyunos y El Nihuil (San Rafael), además de El Carrizal y Potrerillos.

  • Corredor internacional: resencia reforzada en las zonas de Uspallata y Puente del Inca.

Valle Grande San Rafael
Habrá puestos sanitarios y controles en los principales espejos de agua.

Habrá puestos sanitarios y controles en los principales espejos de agua.

El uso responsable de las guardias

Desde el Ministerio de Salud, además, hicieron un especial hincapié en la importancia de distinguir entre una "urgencia" y situaciones menores que pueden resolverse por consultorios externos en días hábiles.

"Queremos que la gente comprenda lo que es una emergencia. En las guardias siempre va a tener prioridad el caso más grave, el sistema de triage está diseñado para salvar vidas primero", explicó Copparoni.
Guardia de hospitales, hospital, guardia, hospital central - 503264

Finalmente, las autoridades recordaron que para el resto de los servicios de emergencia, el número de contacto principal sigue siendo el 911, instando a la población a celebrar con responsabilidad, especialmente en lo que respecta al consumo de alcohol y la conducción de vehículos.

Temas
Seguí leyendo

Atención: cambia el horario del Quini 6 de fin de año y se celebra con copa en mano

El ritual de Año Nuevo que muchos hacen para arrancar el año con todo

La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza

Por qué limpiar la casa antes de Año Nuevo puede es una práctica poderosa de renovación y bienestar

Cuánto cuesta brindar en las fiestas: desde la sidra económica hasta los espumantes premium

Sidra, la bebida popular de las fiestas: del trabajo en la finca al brindis final

Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Las Más Leídas

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos. Imagen creada con IA video
Delitos

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos

Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo  video
Escándalo televisivo

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones
Vacaciones con ahorro

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones

Tras el violento ataque, el imputado se trasladó a España, donde fue localizado y extraditado en octubre
Juzgado Penal Colegiado Nº1

La Justicia liberó a un hombre acusado de abusar de su cuñada en Guaymallén