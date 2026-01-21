Alerta global: cómo es la tormenta solar extrema que puede impactar de lleno en la Tierra

El clima espacial atraviesa un momento crítico y las agencias internacionales emitieron avisos urgentes. Una tormenta solar geomagnética de proporciones históricas está golpeando el campo magnético de la Tierra . Según datos de la NOAA, se trata del evento de radiación más intenso de los últimos 20 años, generando preocupación por sus posibles efectos en las comunicaciones globales.

Este fenómeno no es otra cosa que una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés). En términos simples, el Sol expulsa una inmensa nube de plasma y partículas cargadas que viajan a velocidades increíbles a través del espacio hasta chocar con la magnetosfera de la Tierra .

La magnitud de este evento sorprende a los científicos, alcanzando niveles que no se veían desde hace dos décadas. Si bien nuestra atmósfera nos protege de la radiación directa, el impacto de estas partículas genera perturbaciones significativas que pueden afectar nuestra vida cotidiana , cada vez más dependiente de los sistemas electrónicos.

El principal foco de preocupación no es la salud humana directa, sino la infraestructura tecnológica. Cuando estas partículas golpean, pueden inducir corrientes eléctricas en grandes conductores. Los principales afectados pueden ser:

Redes eléctricas: Existe el riesgo de sobrecargas en transformadores y líneas de alta tensión, lo que en casos extremos podría derivar en apagones.

Existe el riesgo de sobrecargas en transformadores y líneas de alta tensión, lo que en casos extremos podría derivar en apagones. Satélites y GPS: Los equipos en órbita son los más expuestos. Esto puede traducirse en interrupciones en las señales de navegación GPS (afectando al transporte aéreo y marítimo) y problemas en las comunicaciones satelitales.

Los equipos en órbita son los más expuestos. Esto puede traducirse en interrupciones en las señales de navegación GPS (afectando al transporte aéreo y marítimo) y problemas en las comunicaciones satelitales. Radio: Las transmisiones de alta frecuencia (HF) pueden sufrir bloqueos temporales, especialmente en las zonas polares.

El lado visible: auroras inusuales

Como contrapartida a los riesgos tecnológicos, este tipo de tormentas extremas suele regalar un espectáculo visual único. La intensa interacción de las partículas solares con la atmósfera provoca auroras boreales y australes mucho más intensas de lo normal, siendo visibles en latitudes mucho más bajas de lo habitual, lejos de los polos.

Mientras los ingenieros monitorean las redes y los satélites, la Tierra atraviesa uno de los eventos espaciales más potentes del siglo, recordándonos lo diminutos que somos en el basto Universo.