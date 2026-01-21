21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Alerta espacial

Alerta global: cómo es la tormenta solar extrema que puede impactar de lleno en la Tierra

Es la tormenta de radiación más fuerte en 20 años. Advierten que la tecnología y los GPS podrían fallar en gran parte de la Tierra

Alerta global: cómo es la tormenta solar extrema que puede impactar de lleno en la Tierra

Alerta global: cómo es la tormenta solar extrema que puede impactar de lleno en la Tierra

 Por Analía Martín

El clima espacial atraviesa un momento crítico y las agencias internacionales emitieron avisos urgentes. Una tormenta solar geomagnética de proporciones históricas está golpeando el campo magnético de la Tierra. Según datos de la NOAA, se trata del evento de radiación más intenso de los últimos 20 años, generando preocupación por sus posibles efectos en las comunicaciones globales.

Este fenómeno no es otra cosa que una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés). En términos simples, el Sol expulsa una inmensa nube de plasma y partículas cargadas que viajan a velocidades increíbles a través del espacio hasta chocar con la magnetosfera de la Tierra.

Lee además
Cabras lecheras en Malargüe. video
Oportunidades

La leche de cabra, una alternativa sostenible ante la crisis hídrica
educacion superior cerro 2025 con fortalecimiento institucional y nuevas carreras
Formación para el futuro

Educación Superior cerró 2025 con fortalecimiento institucional y nuevas carreras
Tormenta solar (1)
La tormenta solar podría golpear el campo magnético de la Tierra

La tormenta solar podría golpear el campo magnético de la Tierra

La magnitud de este evento sorprende a los científicos, alcanzando niveles que no se veían desde hace dos décadas. Si bien nuestra atmósfera nos protege de la radiación directa, el impacto de estas partículas genera perturbaciones significativas que pueden afectar nuestra vida cotidiana, cada vez más dependiente de los sistemas electrónicos.

Los riesgos para la tecnología y las comunicaciones

El principal foco de preocupación no es la salud humana directa, sino la infraestructura tecnológica. Cuando estas partículas golpean, pueden inducir corrientes eléctricas en grandes conductores. Los principales afectados pueden ser:

  • Redes eléctricas: Existe el riesgo de sobrecargas en transformadores y líneas de alta tensión, lo que en casos extremos podría derivar en apagones.
  • Satélites y GPS: Los equipos en órbita son los más expuestos. Esto puede traducirse en interrupciones en las señales de navegación GPS (afectando al transporte aéreo y marítimo) y problemas en las comunicaciones satelitales.
  • Radio: Las transmisiones de alta frecuencia (HF) pueden sufrir bloqueos temporales, especialmente en las zonas polares.

El lado visible: auroras inusuales

Como contrapartida a los riesgos tecnológicos, este tipo de tormentas extremas suele regalar un espectáculo visual único. La intensa interacción de las partículas solares con la atmósfera provoca auroras boreales y australes mucho más intensas de lo normal, siendo visibles en latitudes mucho más bajas de lo habitual, lejos de los polos.

sistema solar
Sistema solar y la distancia entre la Tierra y el Sol

Sistema solar y la distancia entre la Tierra y el Sol

Mientras los ingenieros monitorean las redes y los satélites, la Tierra atraviesa uno de los eventos espaciales más potentes del siglo, recordándonos lo diminutos que somos en el basto Universo.

Temas
Seguí leyendo

Vendimia 2026: cuánto salen las entradas y cuándo se podrán adquirir

Presentan en San Rafael nuevas ambulancias de alta complejidad para el SEC

Liberaron al chofer de la Embajada Argentina en Venezuela detenido en el Helicoide

"Nadie se salva solo": 100 rondas de jubilados en Mendoza y reclamos que no cesan

Cornejo destacó el valor humanitario de la Cumbre por la Paz protagonizada por veteranos de Malvinas

Corte de agua masivo en el Gran Mendoza: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Murió por gripe en Mendoza pese a estar vacunado: los motivos del primer deceso nacional

Siniestros leves: los pasos clave que pueden ahorrarte multas y dolores de cabeza

LO QUE SE LEE AHORA
Murió por gripe en Mendoza pese a estar vacunado: los motivos del primer deceso nacional.
Salud

Murió por gripe en Mendoza pese a estar vacunado: los motivos del primer deceso nacional

Las Más Leídas

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.
Investigación

Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.
El clima

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Un festejo que terminó en tragedia

"Empezó a largar tiros para todos lados": el duro relato de un joven que presenció el crimen del adolescente en Godoy Cruz

Este martes se confirmó oficialmente que el grupo logró alcanzar la cima del Aconcagua
Cumbre por la Paz

Veteranos de Malvinas argentinos y británicos hicieron cumbre en el Aconcagua por la paz