12 de abril de 2026
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San Rafael

AI Weekend en San Rafael: así fue la segunda jornada del evento tecnológico

El segundo día del AI Weekend en San Rafael reunió a especialistas y entusiastas de la tecnología. Charlas, talleres y hackatones marcaron una jornada intensa.

Este domingo es el último día del AI Weekend en San Rafael.

Este domingo es el último día del AI Weekend en San Rafael.

Por Sitio Andino Sociedad

Con una agenda repleta de actividades tecnológicas, el AI Weekend en San Rafael continúa convocando a estudiantes, profesionales y emprendedores del rubro digital. El sábado, el evento enfocado en la inteligencia artificial, propuso conferencias, talleres y espacios colaborativos que promueven el aprendizaje y el intercambio de conocimientos.

Durante el segundo día, el público pudo participar de conferencias especializadas y workshops que reunieron a referentes tecnológicos de distintos puntos del país. La propuesta busca acercar la innovación tecnológica a personas con distintos niveles de conocimiento, desde principiantes hasta perfiles más avanzados en áreas como programación y desarrollo de software.

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Entre los asistentes, varios destacaron el impacto que este tipo de iniciativas tiene en su formación profesional. Uno de los participantes explicó: “Mi idea era aprender y desarrollar más habilidades técnicas sobre programación y otros temas del rubro que me interesan y no tengo conocimiento”. A su vez, una mendocina que trabaja en el área tecnológica valoró la amplitud del encuentro y señaló que lo más destacado del AI Weekend es que “es de una magnitud muy amplia, con speakers de diferentes lugares de Argentina”.

Uno de los ejes principales fue el hackatón, una instancia que convocó a distintos equpos de trabajo que desarrollan soluciones innovadoras en tiempo limitado. Esta dinámica genera un entorno de colaboración intensiva, donde los participantes ponen a prueba sus conocimientos en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

Tecnología e innovación en San Rafael con AI Weekend

La expositora Naylan Faisal, llegada desde Corrientes, destacó el valor del desafío colaborativo que implica esta propuesta. En diálogo con Aconcagua Radio, afirmó que “es una presión muy grande, pero también una oportunidad enorme para crear”. La especialista, vinculada al desarrollo de IA aplicada a telecomunicaciones, subrayó además que estos encuentros buscan democratizar el acceso a la tecnología y “llegar a toda la sociedad”, compartiendo conocimientos con personas que recién se inician y también con perfiles técnicos.

AI Weekend - San Rafael 2026
Como ocurrió durante la primera jornada, el sábado continuaron las charlas y talleres, con la participación de especialistas y referentes del sector IA.

Como ocurrió durante la primera jornada, el sábado continuaron las charlas y talleres, con la participación de especialistas y referentes del sector IA.

El AI Weekend en San Rafael forma parte de una gira federal que recorre distintos puntos del país con el objetivo de difundir el uso y las aplicaciones de la inteligencia artificial. En esta edición mendocina, el evento reúne más de 20 conferencias, siete workshops especializados, un hackathon y propuestas vinculadas a robótica y gaming, consolidando una agenda diversa y de alto nivel técnico.

Para el ecosistema tecnológico local, este tipo de encuentros no solo permite acceder a conocimientos de vanguardia, sino que también posiciona a San Rafael y a Mendoza como un nodo emergente de innovación dentro del mapa nacional. La presencia de especialistas de distintas provincias fortalece el intercambio de ideas y la generación de nuevos proyectos.

El AI Weekend concluirá este domingo, cerrando una edición que busca consolidar a San Rafael como un escenario clave para el crecimiento de la tecnología, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas oportunidades en el interior del país.

El cronograma del evento será:

  • Durante todo el día, Sprint final de Hackatón y Mentoreo Sorpresa,
  • Desde las 13:00 hasta las 19:00hs, Expo, Stands y Press Zone abiertas al público,
  • A las 16:00 se realizará el pitch final, la entrega de proyectos y la deliberación,
  • Finalmente, el evento cerrará con un show musical a cargo de What The Funk y 5 Copas.
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