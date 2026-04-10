San Rafael, epicentro de la IA: qué dejó la primera jornada del AI Weekend

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en protagonista en San Rafael . En la primera jornada del AI Weekend , especialistas, emprendedores y entusiastas tecnológicos se reunieron en un evento que combina formación, innovación y networking , con el foco puesto en cómo aplicar la IA de manera concreta en negocios y proyectos reales .

El evento forma parte de la gira federal que busca acercar la IA a distintos puntos del país . En esta edición mendocina, el encuentro reúne más de 20 conferencias , siete workshops especializados , un hackathon y propuestas vinculadas a robótica y gaming , en una agenda que apunta tanto a principiantes como a perfiles avanzados.

Arrancó el AI Weekend: tres días para meterse de lleno en el futuro de la inteligencia artificial

Durante la jornada, se desarrollaron charlas a cargo de referentes nacionales, junto a talleres prácticos que abordaron desde la introducción a modelos de lenguaje (LLMs) hasta el desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial generativa . Además, el hackathon propuso a los participantes diseñar soluciones tecnológicas con impacto en la región, en un entorno colaborativo y competitivo .

Para el ecosistema tecnológico local, el evento no solo permite el acceso a conocimientos de vanguardia, sino que también posiciona a Mendoza, y particularmente a San Rafael , como un nodo emergente dentro del mapa nacional de innovación.

Fernanda Rivera, conferencista y máster en inteligencia artificial, hizo hincapié en el cambio de paradigma que atraviesan los negocios: “Hoy las reglas del juego cambiaron. El marketing ya no es lo que era hace dos o tres años. La inteligencia artificial llegó para quedarse y a facilitarnos los procesos ”. En su exposición, compartió herramientas vinculadas a la creación de contenido, clonación de avatares y automatización, con un mensaje claro: “No hay más excusas para no crear ”.

Además, destacó la importancia de repensar la comunicación de marca: “Las empresas deben trabajar su propuesta de valor y su manifiesto para lograr posicionarse en la mente del consumidor y diferenciarse ”.

Por su parte, Aimeth Serrano, miembro de Nubiral, puso el foco en la gestión de estas tecnologías: “Se habla mucho del desarrollo de productos, pero no de cómo administrarlos. Hoy es clave adoptar planes de inteligencia artificial que sean rentables dentro de las compañías ”.

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En la misma línea, Brian Leguizamón, especialista en automatización de ventas, remarcó el crecimiento de estas soluciones en distintos sectores: “Hace tres años trabajo en automatizaciones y hoy se aplican en todo tipo de empresas. En gastronomía, por ejemplo, optimizan reservas y atención al cliente”. También abordó uno de los principales temores: “Muchos no quieren automatizar por miedo al rechazo, pero bien aplicada, la inteligencia artificial puede ofrecer una atención incluso más eficiente y amable ”.

Desde la industria musical, Franco Di Nitto, integrante de Billboard, explicó cómo la IA puede impulsar carreras emergentes: “Buscamos brindar herramientas a artistas independientes para que puedan desarrollarse, posicionarse y acelerar su crecimiento dentro de la industria”.

Santiago Cavanna, trabajador de Microsoft, valoró el impacto del evento a nivel local: “Es fundamental que existan espacios que impulsen la adopción tecnológica. Muchas veces las herramientas ya están disponibles, pero lo que falta es un entorno que motive a utilizarlas. Que esto ocurra fuera de Buenos Aires es muy importante ”.

Autoridades provinciales avalaron el evento en San Rafael: qué dijeron

A la primera jornada del AI Weekend también contó con la presencia de autoridades del Gobierno provincial, quienes destacaron la importancia de acercar la inteligencia artificial al interior de Mendoza y promover espacios de formación e innovación tecnológica.

La vicegobernadora Hebe Casado valoró especialmente que el evento se realice en el sur provincial y subrayó el alcance de las herramientas que ofrece la IA: “Trae herramientas clave para quienes puedan participar y es una alegría no solo para el departamento, sino para todos los que lo aprovechen”.

Además, planteó una mirada amplia sobre el uso de esta tecnología: “La inteligencia artificial es una herramienta, como lo puede ser la energía nuclear. Puede tener distintos usos, desde aplicaciones negativas hasta soluciones que mejoren la calidad de vida, como en la salud o la generación de energía”.

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Por su parte, la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, destacó el rol del Estado como facilitador de estos espacios: “Mendoza vuelve a abrir sus puertas en el sur de la provincia. Desde el Gobierno acompañamos estas iniciativas que impulsan la formación, la creación de talento y la vinculación entre distintos sectores ”.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es fortalecer el desarrollo local: “No somos organizadores directos, pero apoyamos este tipo de encuentros porque fomentan la generación de capacidades y oportunidades en la provincia ”.

A su turno, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, hizo foco en el potencial de la inteligencia artificial aplicada a sectores productivos: “La inteligencia artificial concentra el conocimiento disponible para dar respuestas cada vez más precisas. Luego, está en cada uno cómo interpretarlas y aplicarlas”.

Además, señaló ejemplos concretos de uso en la economía real: “En la producción, puede utilizarse para optimizar procesos, como la fertilización de suelos según características específicas, mejorando la eficiencia y los resultados”.